Современная индустрия красоты диктует свои правила и стандарты. Поэтому сегодня большинство мечтает о стройном и подтянутом теле.

Те, кто желает похудеть и привести тело в форму, должны понять, что питание играет 80% в процессе создания идеального тела.

С помощью правильного питания можно не только избавиться от лишних сантиметров, но и наладить работу внутренних органов.

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Факты ICTV узнавали, как питаться, чтобы похудеть за семь дней на 5 кг, и какие продукты помогут достичь идеальной формы.

Безопасное похудение: можно ли сбросить 5 кг за неделю

Сперва стоит понять, что сбросить 5 кг лишнего веса за неделю — это большой стресс для организма! Большинство женщин, желая получить быстрый результат, начинают сидеть на жестких диетах или вообще отказываются от еды.

Фитнес-тренер Екатерина Качан отмечает, что безопасных методов похудения за такой короткий период времени не существует.

– При нормальном, здоровом похудении человек теряет до 1 кг лишнего веса за неделю. Однако в первые недели вы можете сбросить больше вследствие лишней воды в организме, – отмечает Качан.

То есть, для того, чтобы безопасно похудеть на 5 кг, вам понадобится около месяца. Кроме того, для этого не нужно сидеть на жестких диетах или днями тренироваться в спортзале. Достаточно только наладить пищевые привычки и не переедать!

Например, личный тренер и специалист по похудению в Ultimate Performance Эмили Серванте говорит, что сжигание жира не должно быть чем-то сложным.

— Хорошие вещи требуют времени, и если вы уже не очень стройные, не ждите, что вы получите тело Дженнифер Энистон за две недели, — говорит Эмили.

Врач-гастроэнтеролог Марианна Якуб отмечает, что жесткие диеты и отказ от еды могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

— Изнурительная диета может быть опасной для организма! Это риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, может даже провоцироваться развитие онкологических и инфекционных болезней, — говорит врач.

Если вы уже начали процесс похудения, почему бы не делать это правильно и без вреда для организма?

Как питаться, чтобы похудеть на 5 кг

Кандидат медицинских наук, председатель правления в Ассоциации диетологов Украины Олег Швец отмечает, что при необходимости снижения массы тела следует приобретать продукты, богатые питательными веществами. Это продукты, которые содержат белок и клетчатку.

В целом, при похудении можно употреблять любые продукты, но в умеренном количестве. Особый акцент Швец советует сделать на продукты, которые помогут эффективнее всего избавиться от лишних килограммов:

яйца;

овсянка;

фасоль, нут, чечевица и горох;

орехи;

авокадо;

ягоды;

крестоцветные овощи — брокколи, цветная, белокочанная и брюссельская капуста.

Все эти продукты содержат важные и полезные элементы, которые помогут насытить организм и контролировать голод!

Основываясь на результатах исследований, Швец советует тем, кто хочет похудеть, ограничить:

жареную пищу;

продукты с добавлением сахара;

мясо с высоким содержанием жира;

обработанные продукты — колбасы, сосиски, пельмени и тому подобное.

Пример идеального меню для похудения

День 1

Завтрак — два вареных яйца и салат из сырых овощей (общая порция не должна превышать 300 г).

Перекус — 200-300 г ягод.

Обед — овощной суп + запеченная курица + овощи (порция не более 450 г).

Перекус — 20-40 г орехов.

Ужин — запеченная рыба + овощи.

День 2

Завтрак — отварная гречка + овощной салат.

Перекус — 300 г фруктов.

Обед — гречневый суп + запеченное мясо (любое, кроме жирных сортов) + овощи.

Перекус — орехи (до 40 г).

Ужин — запеченное мясо и овощи.

День 3

Завтрак — сырники (с небольшим добавлением муки и сахара) и зеленый чай без сахара.

Перекус — 300 г ягод.

Обед — киноа, куриные котлеты (не жареные) + овощной салат (общая порция должна быть не более чем 300 г).

Перекус — орехи (до 40 г).

Ужин — тушеное мясо с овощами и томатный сок.

День 4

Завтрак — яичница на пару + творог + зелень, ягодный морс.

Перекус — фруктовый салат (300 г).

Обед — овощной суп + запеченное мясо с овощным весенним салатом.

Перекус — стакан натурального йогурта.

Ужин — запеченная рыба + овощи.

День 5

Завтрак — два вареных яйца и салат из свежих овощей.

Перекус — 200-300 г черники.

Обед — суп + вареная курица + овощи (порция не более 450 г).

Перекус — 20-40 г орехов.

Ужин — овощное рагу.

День 6

Завтрак — яичница на пару и весенний салат.

Перекус — 200-300 г фруктов.

Обед — тушеное мясо с овощами.

Перекус — 40 г орехов.

Ужин — запеченная рыба + овощи.

День 7

Завтрак — два вареных яйца и салат из огурцов и помидоров.

Перекус — 200-300 г фруктов.

Обед — грибной суп + запеченная курица + овощи (порция не более 450 г).

Перекус — 20-40 г орехов.

Ужин — запеченная рыба + овощи.

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Диетолог Наталья Самойленко приводит несколько советов, которые помогут эффективно, а главное безопасно похудеть: