Современная индустрия красоты диктует свои правила и стандарты. Поэтому сегодня большинство мечтает о стройном и подтянутом теле.
Те, кто желает похудеть и привести тело в форму, должны понять, что питание играет 80% в процессе создания идеального тела.
С помощью правильного питания можно не только избавиться от лишних сантиметров, но и наладить работу внутренних органов.
Факты ICTV узнавали, как питаться, чтобы похудеть за семь дней на 5 кг, и какие продукты помогут достичь идеальной формы.
Безопасное похудение: можно ли сбросить 5 кг за неделю
Сперва стоит понять, что сбросить 5 кг лишнего веса за неделю — это большой стресс для организма! Большинство женщин, желая получить быстрый результат, начинают сидеть на жестких диетах или вообще отказываются от еды.
Фитнес-тренер Екатерина Качан отмечает, что безопасных методов похудения за такой короткий период времени не существует.
– При нормальном, здоровом похудении человек теряет до 1 кг лишнего веса за неделю. Однако в первые недели вы можете сбросить больше вследствие лишней воды в организме, – отмечает Качан.
То есть, для того, чтобы безопасно похудеть на 5 кг, вам понадобится около месяца. Кроме того, для этого не нужно сидеть на жестких диетах или днями тренироваться в спортзале. Достаточно только наладить пищевые привычки и не переедать!
Например, личный тренер и специалист по похудению в Ultimate Performance Эмили Серванте говорит, что сжигание жира не должно быть чем-то сложным.
— Хорошие вещи требуют времени, и если вы уже не очень стройные, не ждите, что вы получите тело Дженнифер Энистон за две недели, — говорит Эмили.
Врач-гастроэнтеролог Марианна Якуб отмечает, что жесткие диеты и отказ от еды могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем.
— Изнурительная диета может быть опасной для организма! Это риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, может даже провоцироваться развитие онкологических и инфекционных болезней, — говорит врач.
Если вы уже начали процесс похудения, почему бы не делать это правильно и без вреда для организма?
Как питаться, чтобы похудеть на 5 кг
Кандидат медицинских наук, председатель правления в Ассоциации диетологов Украины Олег Швец отмечает, что при необходимости снижения массы тела следует приобретать продукты, богатые питательными веществами. Это продукты, которые содержат белок и клетчатку.
В целом, при похудении можно употреблять любые продукты, но в умеренном количестве. Особый акцент Швец советует сделать на продукты, которые помогут эффективнее всего избавиться от лишних килограммов:
- яйца;
- овсянка;
- фасоль, нут, чечевица и горох;
- орехи;
- авокадо;
- ягоды;
- крестоцветные овощи — брокколи, цветная, белокочанная и брюссельская капуста.
Все эти продукты содержат важные и полезные элементы, которые помогут насытить организм и контролировать голод!
Основываясь на результатах исследований, Швец советует тем, кто хочет похудеть, ограничить:
- жареную пищу;
- продукты с добавлением сахара;
- мясо с высоким содержанием жира;
- обработанные продукты — колбасы, сосиски, пельмени и тому подобное.
Пример идеального меню для похудения
День 1
- Завтрак — два вареных яйца и салат из сырых овощей (общая порция не должна превышать 300 г).
- Перекус — 200-300 г ягод.
- Обед — овощной суп + запеченная курица + овощи (порция не более 450 г).
- Перекус — 20-40 г орехов.
- Ужин — запеченная рыба + овощи.
День 2
- Завтрак — отварная гречка + овощной салат.
- Перекус — 300 г фруктов.
- Обед — гречневый суп + запеченное мясо (любое, кроме жирных сортов) + овощи.
- Перекус — орехи (до 40 г).
- Ужин — запеченное мясо и овощи.
День 3
- Завтрак — сырники (с небольшим добавлением муки и сахара) и зеленый чай без сахара.
- Перекус — 300 г ягод.
- Обед — киноа, куриные котлеты (не жареные) + овощной салат (общая порция должна быть не более чем 300 г).
- Перекус — орехи (до 40 г).
- Ужин — тушеное мясо с овощами и томатный сок.
День 4
- Завтрак — яичница на пару + творог + зелень, ягодный морс.
- Перекус — фруктовый салат (300 г).
- Обед — овощной суп + запеченное мясо с овощным весенним салатом.
- Перекус — стакан натурального йогурта.
- Ужин — запеченная рыба + овощи.
День 5
- Завтрак — два вареных яйца и салат из свежих овощей.
- Перекус — 200-300 г черники.
- Обед — суп + вареная курица + овощи (порция не более 450 г).
- Перекус — 20-40 г орехов.
- Ужин — овощное рагу.
День 6
- Завтрак — яичница на пару и весенний салат.
- Перекус — 200-300 г фруктов.
- Обед — тушеное мясо с овощами.
- Перекус — 40 г орехов.
- Ужин — запеченная рыба + овощи.
День 7
- Завтрак — два вареных яйца и салат из огурцов и помидоров.
- Перекус — 200-300 г фруктов.
- Обед — грибной суп + запеченная курица + овощи (порция не более 450 г).
- Перекус — 20-40 г орехов.
- Ужин — запеченная рыба + овощи.
Советы, которые помогут быстро похудеть
Диетолог Наталья Самойленко приводит несколько советов, которые помогут эффективно, а главное безопасно похудеть:
- Самой важной пищей для обменных процессов считается завтрак. Этот прием пищи является обязательным условием работы с лишними килограммами.
- Ведите дневник питания. Купите себе маленькую записную книжку и записывайте туда все, что съели за день. Это помогает понять, сколько всего вы потребили за день и какие продукты были вредными.
- Режим питания — это базовая техника диетологии. Вам необходимо выстроить четкий график приема пищи (определить часы и периоды дня, когда вы будете потреблять завтрак/обед/ужин/перекусы).
- Последний прием пищи должен быть за три-четыре часа до сна, а завтрак стоит употребить в первый час после пробуждения.