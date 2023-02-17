Сучасна індустрія краси диктує свої правила та стандарти. Тому сьогодні більшість мріє про струнке та підтягнуте тіло.

Ті, хто бажає схуднути та привести тіло у форму, мають зрозуміти, що харчування відіграє 80% у процесі творення ідеального тіла.

За допомогою правильного харчування можна не лише позбутися зайвих сантиметрів, а й налагодити роботу внутрішніх органів.

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Факти ICTV дізнавалися, як харчуватися, аби схуднути за сім днів на 5 кг, та які продукти допоможуть досягнути ідеальної форми.

Безпечне схуднення: чи можна скинути 5 кг за тиждень

Спершу варто зрозуміти, що скинути 5 кг зайвої ваги за тиждень – це великий стрес для організму! Більшість жінок, бажаючи отримати швидкий результат, починають сидіти на жорстких дієтах чи взагалі відмовляються від їжі.

Фітнес-тренерка Катерина Качан зазначає, що безпечних методів схуднення за такий короткий період часу не існує.

– При нормальному, здоровому схудненні людина втрачає до 1 кг зайвої ваги за тиждень. Проте в перші тижні ви можете скинути більше внаслідок зайвої води в організмі, – зазначає Качан.

Тобто, для того, щоб безпечно схуднути на 5 кг, вам знадобиться близько місяця. Крім того, для цього не потрібно сидіти на жорстких дієтах чи днями тренуватися у спортзалі. Достатньо лише налагодити харчові звички та не переїдати!

Наприклад, особистий тренер та фахівець зі схуднення в Ultimate Performance Емілі Серванте каже, що спалювання жиру не повинно бути чимось складним.

– Хороші речі вимагають часу, і якщо ви вже не дуже стрункі, не чекайте, що ви отримаєте тіло Дженніфер Еністон за два тижні, – каже Емілі.

Лікар-гастроентеролог Маріанна Якуб зазначає, що жорсткі дієти та відмова від їжі можуть стати причиною серйозних проблем зі здоровʼям.

– Виснажлива дієта може бути небезпечною для організму! Це ризик розвитку серцево-судинних захворювань, може навіть провокуватися розвиток онкологічних та інфекційних хвороб, – каже лікар.

Якщо ви вже почали процес схуднення, чому б не робити це правильно та без шкоди для організму?

Як харчуватися, щоб схуднути на 5 кг

Кандидат медичних наук, голова правління в Асоціації дієтологів України Олег Швець зазначає, що за необхідності зниження маси тіла слід купувати продукти, багаті поживними речовинами. Це продукти, які містять білок та клітковину.

Загалом, під час схуднення можна вживати будь-які продукти, але в помірній кількості. Особливий акцент Швець радить зробити на продукти, які допоможуть найефективніше позбутися зайвих кілограмів:

яйця;

вівсянка;

квасоля, нут, сочевиця та горох;

горіхи;

авокадо;

ягоди;

хрестоцвіті овочі – броколі, цвітна, білокачанна та брюссельська капуста.

Усі ці продукти містять важливі та корисні елементи, які допоможуть наситити організм та контролювати голод!

Ґрунтуючись на результатах досліджень, Швець радить тим, хто хоче схуднути, обмежити:

смажену їжу;

продукти з додаванням цукру;

м’ясо з високим вмістом жиру;

оброблені продукти – ковбаси, сосиски, пельмені тощо.

Приклад ідеального меню для схуднення

День 1

Сніданок – два варених яйця та салат із сирих овочів (загальна порція не повинна перевищувати 300 г).

Перекус – 200-300 г ягід.

Обід – овочевий суп + запечена курка + овочі (порція не більше 450 г).

Перекус – 20-40 г горіхів.

Вечеря – запечена риба + овочі.

День 2

Сніданок – відварена гречка + овочевий салат.

Перекус – 300 г фруктів.

Обід – гречаний суп + запечене мʼясо (будь-яке, окрім жирних сортів) + овочі.

Перекус – горіхи (до 40 г).

Вечеря – запечене мʼясо та овочі.

День 3

Сніданок – сирники (з невеликим додаванням борошна та цукру) та зелений чай без цукру.

Перекус – 300 г ягід.

Обід – кіноа, курячі котлети (не смажені) + овочевий салат (загальна порція має бути не більше ніж 300 г).

Перекус – горіхи (до 40 г).

Вечеря – тушковане м’ясо з овочами та томатний сік.

День 4

Сніданок – яєчня на пару + сир + зелень, ягідний морс.

Перекус – фруктовий салат (300 г).

Обід – овочевий суп + запечене мʼясо з овочевим весняним салатом.

Перекус – склянка натурального йогурту.

Вечеря – запечена риба + овочі.

День 5

Сніданок – два варених яйця та салат зі свіжих овочів.

Перекус – 200-300 г чорниці.

Обід – суп + варена курка + овочі (порція не більше 450 г).

Перекус – 20-40 г горіхів.

Вечеря – овочеве рагу.

День 6

Сніданок – яєчня на пару та весняний салат.

Перекус – 200-300 г фруктів.

Обід – тушковане м’ясо з овочами.

Перекус – 40 г горіхів.

Вечеря – запечена риба + овочі.

День 7

Сніданок – два варених яйця і салат з огірків та помідорів.

Перекус – 200-300 г фруктів.

Обід – грибний суп + запечена курка + овочі (порція не більше 450 г).

Перекус – 20-40 г горіхів.

Вечеря – запечена риба + овочі.

Поради, які допоможуть швидко схуднути

Дієтолог Наталія Самойленко наводить кілька порад, які допоможуть ефективно, а головне безпечно схуднути: