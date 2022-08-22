Прыщи на спине — распространенная проблема не только у подростков. Много людей страдают от этого, ведь высыпания вызывают дискомфорт и выглядят не совсем эстетично.

Причины появления прыщей на спине и как с ними бороться — узнавали Факты ICTV.

Почему появляются прыщи на спине

На самом деле причин может быть много. Высыпания бывают:

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Систематические — распространенная проблема акне . Из-за акте на коже постоянно возникают комедоны, узелки и гнойнички. Это хроническое заболевание, требующее лечения.

— распространенная проблема . Из-за акте на коже постоянно возникают комедоны, узелки и гнойнички. Это хроническое заболевание, требующее лечения. Появляются из-за внешних факторов — массаж с маслами, сильное потоотделение, косметические средства и тому подобное.

— массаж с маслами, сильное потоотделение, косметические средства и тому подобное. Инфекционные болезни.

Врач-инфекционист Елена Соколова отмечает, что причин для появления прыщей на спине может быть много.

— Самое элементарное — человек пренебрегает правилами гигиены. У подростков, например, сыпь на спине — это акне. Также могут быть грибковые, кожные и инфекционные болезни, — перечисляет Соколова.

Кроме того, прыщи на спине могут появляться как реакция кожи на определенные внешние раздражители. Например, сильное потоотделение после тренировки может привести к кожным высыпаниям.

Спровоцировать сыпь может и массажное масло. Натуральные масла часто комедогенные, поэтому сыпь на спине после курса массажей – не редкость.

Также причиной прыщей могут служить шампуни или бальзамы, которыми мы моем волосы. Во время мытья головы средства стекают по спине и могут вызвать реакцию.

Как вылечить прыщи в домашних условиях

Чтобы выяснить природу высыпаний на спине, стоит обратиться к врачу. Если у вас кожная или инфекционная болезнь, лечить ее нужно вместе со специалистами.

— Высыпания могут быть разными. Например, герпетические высыпания, которые сопровождаются болевым синдромом. Они также могут сопровождаться повышением температуры и общей слабостью. В таких случаях лучше обращаться к врачу, — говорит Соколова.

Однако если прыщи имеют ситуативный характер, то есть появились после необычной процедуры или нового средства, справиться с проблемой можно и дома.

Врач-инфекционист советует тщательно мыть спину обычным детским мылом.

— В первую очередь стоит просто помыться детским мылом. Но вот лосьонами для тела пользоваться нельзя! — предупреждает врач.

Соколова добавляет, что прыщи можно обработать хлоргексидином, если высыпания имеют характерный гнойный характер.

— Также можно использовать настойку календулы, салициловый спирт и тому подобное. То есть сначала вы моете кожу спины обычным детским мылом, насухо вытираете все и натираете прыщи одним из средств, — рекомендует врач-инфекционист.

Врач добавляет: ни в коем случае нельзя давить прыщи, это может привести к ухудшению состояния кожи.