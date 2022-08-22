Прищі на спині – поширена проблема не лише у підлітків. Багато людей страждають від цього, адже ці висипання викликають дискомфорт та й вигляд мають не зовсім естетичний.

Причини появи прищів на спині та як із ними боротися – дізнавалися Факти ICTV.

Чому з’являються прищі на спині

Насправді причин може бути багато. Висипання бувають:

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Систематичні – поширена проблема акне . Через акне на шкірі постійно виникають комедони, вузлики та гнійнички. Це хронічне захворювання, яке потребує лікування.

– поширена проблема . Через акне на шкірі постійно виникають комедони, вузлики та гнійнички. Це хронічне захворювання, яке потребує лікування. З’являються через зовнішні чинники – масаж з оліями, сильне потовиділення, косметичні засоби тощо.

– масаж з оліями, сильне потовиділення, косметичні засоби тощо. інфекційні хвороби.

Лікарка-інфекціоніст Олена Соколова зазначає, що причин появи прищів на спині може бути багато.

– Найелементарніше – людина нехтує правилами гігієни. У підлітків, наприклад, висипи на спині – це акне. Також можуть бути грибкові, шкірні та інфекційні хвороби, – перераховує Соколова.

Крім того, шкіра може реагувати на певні зовнішні подразники, що в результаті спричиняє появу прищів. Наприклад, сильне потовиділення після тренування може призвести до шкірних висипань.

Спровокувати висипи може й масажна олія. Натуральні олії часто комедогенні, тож висипи на спині після курсу масажів – не рідкість.

Також причиною прищів можуть слугувати шампуні чи бальзами, якими ми миємо волосся. Під час миття голови засоби стікають по спині та можуть викликати реакцію.

Як вилікувати прищі в домашніх умовах

Аби з’ясувати природу висипів на спині, варто звернутися до лікаря. Якщо у вас шкірна чи інфекційна хвороба, лікувати її потрібно разом зі спеціалістами.

– Висипання можуть бути різними. Наприклад, герпетичні висипання, які супроводжуються больовим синдромом. Вони також можуть супроводжуватися підвищенням температури та загальною слабкістю. У таких випадках краще звертатися до лікаря, – наголошує Соколова.

Проте, якщо прищі мають ситуативний характер, тобто з’явилися після незвичної процедури чи нового засобу, впоратись із проблемою можна і вдома.

Лікарка-інфекціоніст Олена Соколова радить ретельно мити спину звичайним дитячим милом.

– Передусім варто просто помитися дитячим милом. Лосьонами для тіла користуватися не можна! – застерігає лікар.

Соколова додає, що прищі можна обробити хлоргексидином, якщо висипання мають характерний гнійний характер.

– Також можна використовувати настоянку календули, саліциловий спирт тощо. Тобто спочатку ви миєте шкіру спини звичайним дитячим милом, насухо все витираєте та натираєте прищі одним із засобів, – рекомендує лікар-інфекціоніст.

Лікар додає: в жодному випадку не можна давити прищі, це може призвести до погіршення стану шкіри.