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Как заваривать кофе в заварнике – классический способ приготовления

25 апреля 2023, 12:17
Асоян Карина редактор ленты
як заварювати каву в заварнику
Источник: Unsplash

Вкусный кофе можно приготовить на собственной кухне с помощью заварника. Этот прибор также известен как гейзерная кофеварка, или же мока.

Гейзерные кофеварки бывают обычные и электрические. Сегодня Факты ICTV рассказывают, как приготовить кофе в заварнике у себя на кухне.

Что такое заварник или гейзерная кофеварка

Заварник имеет две емкости: нижняя — для воды, верхняя — для готового кофе. Эти части разделяются фильтром, имеющим вид воронки.

Нижняя часть заполняется обычной водой, которая во время нагрева превращается в пар. Ее давление проталкивает кипящую воду вверх.

Таким образом вода насыщается вкусом и ароматом кофе. Впоследствии она проходит фильтр с молотым кофе и выплескивается через специальную трубку, находящуюся в верхней части кофеварки.

Кофе считается готовым тогда, когда жидкость из нижней части заварника окажется в верхней.

Как заваривать кофе в заварнике

  1. Подготовьте кофеварку: отделите верхнюю, нижнюю части заварника и фильтр для кофе.
  2. Налейте в нижнюю часть заварника холодную воду. Обязательно обратите внимание на отметку, показывающую достаточный уровень воды.
  3. Поставьте фильтр на нижнюю часть заварника и насыпьте в него молотый кофе.
  4. Установите верхнюю емкость кофеварки и закрутите.
  5. Поставьте заварник на маленький огонь.
  6. Снимите с газа после того, как услышите шипение.
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