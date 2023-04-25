Вкусный кофе можно приготовить на собственной кухне с помощью заварника. Этот прибор также известен как гейзерная кофеварка, или же мока.

Гейзерные кофеварки бывают обычные и электрические. Сегодня Факты ICTV рассказывают, как приготовить кофе в заварнике у себя на кухне.

Что такое заварник или гейзерная кофеварка

Заварник имеет две емкости: нижняя — для воды, верхняя — для готового кофе. Эти части разделяются фильтром, имеющим вид воронки.

Нижняя часть заполняется обычной водой, которая во время нагрева превращается в пар. Ее давление проталкивает кипящую воду вверх.

Таким образом вода насыщается вкусом и ароматом кофе. Впоследствии она проходит фильтр с молотым кофе и выплескивается через специальную трубку, находящуюся в верхней части кофеварки.

Кофе считается готовым тогда, когда жидкость из нижней части заварника окажется в верхней.

Как заваривать кофе в заварнике

Подготовьте кофеварку: отделите верхнюю, нижнюю части заварника и фильтр для кофе. Налейте в нижнюю часть заварника холодную воду. Обязательно обратите внимание на отметку, показывающую достаточный уровень воды. Поставьте фильтр на нижнюю часть заварника и насыпьте в него молотый кофе. Установите верхнюю емкость кофеварки и закрутите. Поставьте заварник на маленький огонь. Снимите с газа после того, как услышите шипение.