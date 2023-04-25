Смачну каву можна приготувати на власній кухні за допомогою заварника. Цей прилад також відомий як гейзерна кавоварка, або ж мока.

Гейзерні кавоварки бувають звичайними й електричними. Сьогодні Факти ICTV розповідають, як приготувати каву в заварнику у себе на кухні.

Що таке заварник або гейзерна кавоварка

Заварник має дві ємності: нижня – для води, верхня – для готової кави. Ці частини розділяються фільтром, який має вигляд воронки.

Нижня частина заповнюється звичайною водою, яка під час нагрівання перетворюється на пару. Її тиск проштовхує киплячу воду вгору.

Таким чином вода насичується смаком і ароматом кави. Згодом вона проходить фільтр із меленою кавою і випліскується через спеціальну трубку, що розташована у верхній частині кавоварки.

Кава вважається готовою тоді, коли рідина з нижньої частини заварника опиниться у верхній.

Як заварювати каву в заварнику

Підготуйте кавоварку: відокремте верхню, нижню частини заварника та фільтр для кави. Налийте в нижню частину заварника холодну воду. Обов’язково зверніть увагу на позначку достатнього рівня води. Поставте фільтр на нижню частину заварника і насипте в нього мелену каву. Встановіть верхню ємність кавоварки й закрутіть. Поставте заварник на маленький вогонь. Зніміть із газу після того, як почуєте шипіння.