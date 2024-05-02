Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Еда Поддержать Видео
Фото Еда

Как сделать глазурь с желатином

2 мая 2024, 21:40
Асоян Карина редактор ленты
як зробити помадку на паску
Источник: Unsplash

Ранее пасхальный хлеб традиционно украшали изделиями из теста. Однако со временем кроме этого обычая появился еще один — украшать паску помадкой.

Как сделать помадку на паску, рассказывают Факты ICTV.

Как сделать помадку на паску

Глазурь из желатина

Ингредиенты

  • Желатин — 1 ч.л;
  • Вода — 6 ст. л;
  • Сахар — 1 ст. л.

Способ приготовления

  1. Смешайте две столовых ложки воды и желатин.
  2. Насыпьте сахар в сотейник и добавьте оставшуюся воду.
  3. Положите сотейник с сахарной водой на маленький огонь и варите, помешивая, до полного растворения сахара.
  4. В горячий сироп добавьте желатин.
  5. Взбейте миксером на высокой скорости, пока смесь не побелеет.
  6. Оставьте глазурь, чтобы немного остыла.

Помадка из белка

Ингредиенты

  • Один яичный белок — один яичный белок;
  • Сахарная пудра — 160 г;
  • Лимонный сок — 1 ст. л.

Способ приготовления

  1. С помощью миксера или венчика взбейте белок до густой пены.
  2. Сахарную пудру просейте в белковую массу.
  3. Добавьте выжатый лимонный сок и продолжайте взбивать смесь.

Помадка без яиц

Ингредиенты

  • Сахарная пудра — 160 г;
  • Лимонный сок — 2 ст. л.;
  • Горячая вода — 2 ст. л.

Способ приготовления

  1. Добавьте в сахарную пудру лимонный сок.
  2. Влейте горячей воды и перемешивайте до побеления смеси.

Шоколадная помадка

Ингредиенты

  • Сливки — 150 мл;
  • Вода — 50 мл;
  • Сливочное масло — 1 ст.л.;
  • Шоколад — 120 г;
  • Сахарная пудра — 1 ч.л.

Способ приготовления

  1. Шоколад мелко порежьте.
  2. К шоколаду добавьте половину сливок, сахарную пудру и воду.
  3. Смесь поставьте на водяную баню.
  4. Перемешивайте до полного растворения.
  5. Добавьте оставшиеся сливки и масло.
  6. Перемешайте до однородной массы и снимите с огня.
Читайте также:
як зробити глазур на паску з білківКак сделать глазурь на кулич из белков: пошаговая инструкция

Теги
Пасха Кулінарні рецепти Советы
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь