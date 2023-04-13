Декор пасхальных изделий не перестает удивлять. Чтобы стильно его украсить, используют различные кулинарные приемы, в частности гнезда из шоколада.
Как сделать гнездышко на паску, рассказывают Факты ICTV.
Как сделать гнездышко на паску
Шоколадные гнезда в водке
Ингредиенты
- шоколад;
- водка.
Способ приготовления
- Охладите водку и налейте в маленькую тарелку.
- Растопите шоколад.
- Переложите шоколад в специальный или обычный пакетик.
- Сделайте дырочку на кончике пакета.
- Низко выливайте шоколад в охлажденную водку, формируя гнездышки.
- Достаньте гнездо и переложите в холодильник минимум на один час.
Шоколадные гнезда в воде
Ингредиенты
- вода — 900 мл;
- сахар — 2 ст.л;
- темный шоколад — 200 г.
Способ приготовления
- Возьмите фольгу и сделайте шарики, такого размера, какого планируете делать гнездышки.
- Смешайте сахар с водой и поставьте на маленький огонь.
- Сахарный сироп остудите до комнатной температуры.
- Растопите темный шоколад и выложите в пакетик.
- Срежьте угол пакета, чтобы получилось маленькое отверстие.
- Выдавливайте шоколад в сироп тонкими линиями, формируя ветки для будущего гнездышка.
- Вилкой достаньте веточки из сиропа и положите на фольгу, формируя гнездо.
- Нанесите дополнительно полоски шоколада на готовое гнездо.
- Охладите в холодильнике до полного затвердевания.
Гнезда из сладкой соломки
Ингредиенты
- сладкая соломка;
- шоколад.
Способ приготовления
- Растопите шоколад.
- Поломайте соломку на маленькие частицы, чтобы образовались “ветки” для будущего гнезда.
- Перемешайте соломку с шоколадом и выложите в формы для кексов.
- Оставьте в холодильнике на несколько часов.