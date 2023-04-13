13 апреля 2023, 16:27 Асоян Карина редактор ленты

Декор пасхальных изделий не перестает удивлять. Чтобы стильно его украсить, используют различные кулинарные приемы, в частности гнезда из шоколада. Как сделать гнездышко на паску, рассказывают Факты ICTV. Как сделать гнездышко на паску Шоколадные гнезда в водке Ингредиенты шоколад;

водка. Способ приготовления Охладите водку и налейте в маленькую тарелку. Растопите шоколад. Переложите шоколад в специальный или обычный пакетик. Сделайте дырочку на кончике пакета. Низко выливайте шоколад в охлажденную водку, формируя гнездышки. Достаньте гнездо и переложите в холодильник минимум на один час. Шоколадные гнезда в воде Ингредиенты вода — 900 мл;

сахар — 2 ст.л;

темный шоколад — 200 г. Способ приготовления Возьмите фольгу и сделайте шарики, такого размера, какого планируете делать гнездышки. Смешайте сахар с водой и поставьте на маленький огонь. Сахарный сироп остудите до комнатной температуры. Растопите темный шоколад и выложите в пакетик. Срежьте угол пакета, чтобы получилось маленькое отверстие. Выдавливайте шоколад в сироп тонкими линиями, формируя ветки для будущего гнездышка. Вилкой достаньте веточки из сиропа и положите на фольгу, формируя гнездо. Нанесите дополнительно полоски шоколада на готовое гнездо. Охладите в холодильнике до полного затвердевания. Гнезда из сладкой соломки Ингредиенты сладкая соломка;

шоколад. Способ приготовления Растопите шоколад. Поломайте соломку на маленькие частицы, чтобы образовались “ветки” для будущего гнезда. Перемешайте соломку с шоколадом и выложите в формы для кексов. Оставьте в холодильнике на несколько часов. Читайте также: Как сделать глазурь на паску из белков – пошаговая инструкция

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