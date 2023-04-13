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Как сделать гнездышки на паску – пошаговая инструкция

13 апреля 2023, 16:27
Асоян Карина редактор ленты
як зробити гніздечка на паску
Источник: Unsplash

Декор пасхальных изделий не перестает удивлять. Чтобы стильно его украсить, используют различные кулинарные приемы, в частности гнезда из шоколада.

Как сделать гнездышко на паску, рассказывают Факты ICTV.

Как сделать гнездышко на паску

Шоколадные гнезда в водке

Ингредиенты

  • шоколад;
  • водка.

Способ приготовления

  1. Охладите водку и налейте в маленькую тарелку.
  2. Растопите шоколад.
  3. Переложите шоколад в специальный или обычный пакетик.
  4. Сделайте дырочку на кончике пакета.
  5. Низко выливайте шоколад в охлажденную водку, формируя гнездышки.
  6. Достаньте гнездо и переложите в холодильник минимум на один час.

Шоколадные гнезда в воде

Ингредиенты

  • вода — 900 мл;
  • сахар — 2 ст.л;
  • темный шоколад — 200 г.

Способ приготовления

  1. Возьмите фольгу и сделайте шарики, такого размера, какого планируете делать гнездышки.
  2. Смешайте сахар с водой и поставьте на маленький огонь.
  3. Сахарный сироп остудите до комнатной температуры.
  4. Растопите темный шоколад и выложите в пакетик.
  5. Срежьте угол пакета, чтобы получилось маленькое отверстие.
  6. Выдавливайте шоколад в сироп тонкими линиями, формируя ветки для будущего гнездышка.
  7. Вилкой достаньте веточки из сиропа и положите на фольгу, формируя гнездо.
  8. Нанесите дополнительно полоски шоколада на готовое гнездо.
  9. Охладите в холодильнике до полного затвердевания.

Гнезда из сладкой соломки

Ингредиенты

  • сладкая соломка;
  • шоколад.

Способ приготовления

  1. Растопите шоколад.
  2. Поломайте соломку на маленькие частицы, чтобы образовались “ветки” для будущего гнезда.
  3. Перемешайте соломку с шоколадом и выложите в формы для кексов.
  4. Оставьте в холодильнике на несколько часов.
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