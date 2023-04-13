13 Квітня 2023, 16:27 Асоян Каріна редакторка стрічки

Декор великодніх виробів не припиняє дивувати. Щоб стильно його прикрасити, використовують різні кулінарні прийоми, зокрема гнізда з шоколаду. Як зробити гніздечко на паску, розповідають Факти ICTV. Як зробити гніздечко на паску Шоколадні гнізда у горілці Інгредієнти шоколад;

горілка. Спосіб приготування Охолодіть горілку і налийте в маленьку тарілку. Розтопіть шоколад. Перекладіть шоколад в спеціальний, або звичайний пакетик. Зробіть дірочку на кінчику пакета. Низько виливайте шоколад у охолоджену горілку, формуючи гніздечка. Дістаньте гніздо і перекладіть в холодильник мінімум на одну годину. Шоколадні гнізда у воді Інгредієнти вода – 900 мл;

цукор – 2 ст. л.;

темний шоколад – 200 г. Спосіб приготування Візьміть фольгу і зробіть кульки, такого розміру, якого плануєте робити гніздечка. Змішайте цукор з водою і поставте на маленький вогонь. Цукрований сироп остудіть до кімнатної температури. Розтопіть темний шоколад і викладіть у пакетик. Зріжте кут пакету, щоб вийшов маленький отвір. Вичавлюйте шоколад у сироп тонкими лініями, формуючи гілки для майбутнього гніздечка. Виделкою дістаньте гілочки з сиропу і покладіть на фольгу, формуючи гніздо. Нанесіть додатково смужки шоколаду на готове гніздо. Охолодіть в холодильнику до повного затвердіння. Гнізда із солодкої соломки Інгредієнти солодка соломка;

шоколад. Спосіб приготування Розтопіть шоколад. Поламайте соломку на маленькі частинки, щоб утворились “гілки” для майбутнього гнізда. Перемішайте соломку з шоколадом і викладіть у форми для кексів. Залиште у холодильнику на кілька годин. Читайте також: Як зробити глазур на паску з білків – покрокова інструкція

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