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Як зробити гніздечка на паску – покрокова інструкція

13 Квітня 2023, 16:27
Асоян Каріна редакторка стрічки
як зробити гніздечка на паску
Джерело: Unsplash

Декор великодніх виробів не припиняє дивувати. Щоб стильно його прикрасити, використовують різні кулінарні прийоми, зокрема гнізда з шоколаду.

Як зробити гніздечко на паску, розповідають Факти ICTV.

Як зробити гніздечко на паску

Шоколадні гнізда у горілці

Інгредієнти

  • шоколад;
  • горілка.

Спосіб приготування

  1. Охолодіть горілку і налийте в маленьку тарілку.
  2. Розтопіть шоколад.
  3. Перекладіть шоколад в спеціальний, або звичайний пакетик.
  4. Зробіть дірочку на кінчику пакета.
  5. Низько виливайте шоколад у охолоджену горілку, формуючи гніздечка.
  6. Дістаньте гніздо і перекладіть в холодильник мінімум на одну годину.

Шоколадні гнізда у воді

Інгредієнти

  • вода – 900 мл;
  • цукор – 2 ст. л.;
  • темний шоколад – 200 г.

Спосіб приготування

  1. Візьміть фольгу і зробіть кульки, такого розміру, якого плануєте робити гніздечка.
  2. Змішайте цукор з водою і поставте на маленький вогонь.
  3. Цукрований сироп остудіть до кімнатної температури.
  4. Розтопіть темний шоколад і викладіть у пакетик.
  5. Зріжте кут пакету, щоб вийшов маленький отвір.
  6. Вичавлюйте шоколад у сироп тонкими лініями, формуючи гілки для майбутнього гніздечка.
  7. Виделкою дістаньте гілочки з сиропу і покладіть на фольгу, формуючи гніздо.
  8. Нанесіть додатково смужки шоколаду на готове гніздо.
  9. Охолодіть в холодильнику до повного затвердіння.

Гнізда із солодкої соломки

Інгредієнти

  • солодка соломка;
  • шоколад.

Спосіб приготування

  1. Розтопіть шоколад.
  2. Поламайте соломку на маленькі частинки, щоб утворились “гілки” для майбутнього гнізда.
  3. Перемішайте соломку з шоколадом і викладіть у форми для кексів.
  4. Залиште у холодильнику на кілька годин.
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