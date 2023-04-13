Декор великодніх виробів не припиняє дивувати. Щоб стильно його прикрасити, використовують різні кулінарні прийоми, зокрема гнізда з шоколаду.
Як зробити гніздечко на паску, розповідають Факти ICTV.
Як зробити гніздечко на паску
Шоколадні гнізда у горілці
Інгредієнти
- шоколад;
- горілка.
Спосіб приготування
- Охолодіть горілку і налийте в маленьку тарілку.
- Розтопіть шоколад.
- Перекладіть шоколад в спеціальний, або звичайний пакетик.
- Зробіть дірочку на кінчику пакета.
- Низько виливайте шоколад у охолоджену горілку, формуючи гніздечка.
- Дістаньте гніздо і перекладіть в холодильник мінімум на одну годину.
Шоколадні гнізда у воді
Інгредієнти
- вода – 900 мл;
- цукор – 2 ст. л.;
- темний шоколад – 200 г.
Спосіб приготування
- Візьміть фольгу і зробіть кульки, такого розміру, якого плануєте робити гніздечка.
- Змішайте цукор з водою і поставте на маленький вогонь.
- Цукрований сироп остудіть до кімнатної температури.
- Розтопіть темний шоколад і викладіть у пакетик.
- Зріжте кут пакету, щоб вийшов маленький отвір.
- Вичавлюйте шоколад у сироп тонкими лініями, формуючи гілки для майбутнього гніздечка.
- Виделкою дістаньте гілочки з сиропу і покладіть на фольгу, формуючи гніздо.
- Нанесіть додатково смужки шоколаду на готове гніздо.
- Охолодіть в холодильнику до повного затвердіння.
Гнізда із солодкої соломки
Інгредієнти
- солодка соломка;
- шоколад.
Спосіб приготування
- Розтопіть шоколад.
- Поламайте соломку на маленькі частинки, щоб утворились “гілки” для майбутнього гнізда.
- Перемішайте соломку з шоколадом і викладіть у форми для кексів.
- Залиште у холодильнику на кілька годин.