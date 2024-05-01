В мире кондитерского искусства существует множество методов и ингредиентов, чтобы превратить обычные десерты в кондитерские шедевры. Среди этих методов есть и использование мастики.
Самый популярный вариант как сделать мастику в домашних условиях – приготовить ее из маршмеллоу и пудры.
Такая мастика имеет ряд преимуществ. Во-первых, сделать ее можно очень быстро из доступных ингредиентов: маршмеллоу, сахарной пудры, крахмала, сока лимона или лимонной кислоты с добавлением небольшого количества сливочного масла. Во-вторых, такая мастика прекрасно подходит для окрашивания и декорирования. Она хорошо сохраняет цвет и форму, позволяя создавать яркие и эстетичные дизайны на тортах, печенье и других сладких изделиях.
Как сделать мастику в домашних условиях: рецепт из маршмеллоу и пудры
Для приготовления мастики используйте сахарную пудру очень мелкого помола. Только тогда мастика получится идеальная, а изделия из нее красивые и приятные. Крахмал подойдет как кукурузный, так и картофельный.
Ингредиенты:
- маршмеллоу – 200 г
- сахарная пудра – 250 г
- сливочное масло – 40 г
- крахмал – 100 г
- сок лимона – 2 ч. л.
Как сделать мастику: пошаговый рецепт
- Крахмал соединить с сахарной пудрой и вместе просеять через ситечко.
- Маршмеллоу выложить в стеклянную миску.
- Полить его соком лимона и выложить размягченное сливочное масло. В некоторых рецептах сок лимона не используют. Но это стоит делать, чтобы слегка “подкислить” мастику. Тогда она получится не приторно-сладкая, а с вкусной приятной кислинкой.
- Поместить миску в микроволновку на 1 минуту. Затем достать и посмотреть, весь ли зефир расплавился. Если нет, помесить его еще на 15-30 минут.
- Затем растопленный зефир хорошо перемешать.
- Крахмал с пудрой высыпать на стол и выложить маршмеллоу.
- Замесить, как замешиваем тесто. Сухие ингредиенты должны соединиться с маршмеллоу. У нас получится эластичная и красивая мастика, не липнущая к рукам.
- Мастика из маршмеллоу и пудры готова. Заворачиваем ее в пищевую пленку и оставляем на 1 час.
Добавление красителей в мастику позволит создать яркие и захватывающие дизайны, которые просто завораживают. Обычно красители добавляются к мастике после того, как мы ее разогрели в микроволновке. Начните с совсем небольшого количества пищевого красителя и добавляйте его постепенно, тщательно смешивая, пока не достигнете желаемого оттенка. Можно использовать как гелевые, так и порошковые красители.
Фото: Midjourney, лицензия Сгеатіѵе Commons 4.0.