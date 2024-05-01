В мире кондитерского искусства существует множество методов и ингредиентов, чтобы превратить обычные десерты в кондитерские шедевры. Среди этих методов есть и использование мастики.

Самый популярный вариант как сделать мастику в домашних условиях – приготовить ее из маршмеллоу и пудры.

Такая мастика имеет ряд преимуществ. Во-первых, сделать ее можно очень быстро из доступных ингредиентов: маршмеллоу, сахарной пудры, крахмала, сока лимона или лимонной кислоты с добавлением небольшого количества сливочного масла. Во-вторых, такая мастика прекрасно подходит для окрашивания и декорирования. Она хорошо сохраняет цвет и форму, позволяя создавать яркие и эстетичные дизайны на тортах, печенье и других сладких изделиях.

Как сделать мастику в домашних условиях: рецепт из маршмеллоу и пудры

Для приготовления мастики используйте сахарную пудру очень мелкого помола. Только тогда мастика получится идеальная, а изделия из нее красивые и приятные. Крахмал подойдет как кукурузный, так и картофельный.

Ингредиенты:

маршмеллоу – 200 г

сахарная пудра – 250 г

сливочное масло – 40 г

крахмал – 100 г

сок лимона – 2 ч. л.

Как сделать мастику: пошаговый рецепт

Крахмал соединить с сахарной пудрой и вместе просеять через ситечко. Маршмеллоу выложить в стеклянную миску. Полить его соком лимона и выложить размягченное сливочное масло. В некоторых рецептах сок лимона не используют. Но это стоит делать, чтобы слегка “подкислить” мастику. Тогда она получится не приторно-сладкая, а с вкусной приятной кислинкой. Поместить миску в микроволновку на 1 минуту. Затем достать и посмотреть, весь ли зефир расплавился. Если нет, помесить его еще на 15-30 минут. Затем растопленный зефир хорошо перемешать. Крахмал с пудрой высыпать на стол и выложить маршмеллоу. Замесить, как замешиваем тесто. Сухие ингредиенты должны соединиться с маршмеллоу. У нас получится эластичная и красивая мастика, не липнущая к рукам. Мастика из маршмеллоу и пудры готова. Заворачиваем ее в пищевую пленку и оставляем на 1 час.

Добавление красителей в мастику позволит создать яркие и захватывающие дизайны, которые просто завораживают. Обычно красители добавляются к мастике после того, как мы ее разогрели в микроволновке. Начните с совсем небольшого количества пищевого красителя и добавляйте его постепенно, тщательно смешивая, пока не достигнете желаемого оттенка. Можно использовать как гелевые, так и порошковые красители.

Фото: Midjourney, лицензия Сгеатіѵе Commons 4.0.