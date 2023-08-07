7 августа 2023, 18:52 Анна Голишевская редактор ленты

Вино – популярный напиток, который легко можно приготовить дома, используя сезонные фрукты и ягоды, а также соблюдая технологию. Как сделать яблочное вино в домашних условиях – читайте в материале. Как сделать яблочное вино: пошаговая инструкция Ингредиенты созревшие, кислые яблоки;

сахар из расчета 150 г на 1 кг яблочной массы. Способ приготовления: Возьмите стеклянную бутылку и хорошо ее просушите. Не забудьте подготовить эмалированное ведро, марлю, медицинскую резиновую перчатку. Яблоки не мойте, но переберите и не добавляйте в напиток гнилые фрукты. Удалите из яблок сердцевину, прокрутите через мясорубку, яблочную массу сложите в чистое эмалированное ведро, добавьте сахар из расчета 150 г на 1 кг яблочного пюре, хорошо перемешайте. Переложите все это в приготовленный бутыль, заполнив его на 2/3 объема. Шейку бутылки обвяжите чистой марлевой салфеткой. Бутылку поставьте в темное место и оставьте бродить на несколько дней. Через день начните перемешивать напиток (ежедневно). Через четыре дня перелейте этот сок в другую чистую стеклянную бутылку, процеживая через несколько слоев марли. Отожмите остаток яблочной массы, он уже не понадобится. Найдите темное теплое место, чтобы брожение шло активно. На шейку бутылки наденьте резиновую медицинскую перчатку и проколите в ней небольшую дырочку для выхода излишков газа. Приблизительно через 40 дней перчатка упадет, жидкость станет светлой, на дно опустятся все мелкие частицы, а бульканье прекратится. То есть вино будет почти готовым. Молодое вино тщательно процедите от осадка, разлейте в чистые стеклянные бутылки или банки, герметично закупорьте, отсекая доступ воздуха. В таком виде выдержите не менее трех месяцев в прохладном помещении. Читайте также: Понадобится всего три ингредиента: как приготовить вино из красной смородины

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.