Вино – популярный напиток, который легко можно приготовить дома, используя сезонные фрукты и ягоды, а также соблюдая технологию. Как сделать яблочное вино в домашних условиях – читайте в материале.
Как сделать яблочное вино: пошаговая инструкция
Ингредиенты
- созревшие, кислые яблоки;
- сахар из расчета 150 г на 1 кг яблочной массы.
Способ приготовления:
- Возьмите стеклянную бутылку и хорошо ее просушите. Не забудьте подготовить эмалированное ведро, марлю, медицинскую резиновую перчатку.
- Яблоки не мойте, но переберите и не добавляйте в напиток гнилые фрукты.
- Удалите из яблок сердцевину, прокрутите через мясорубку, яблочную массу сложите в чистое эмалированное ведро, добавьте сахар из расчета 150 г на 1 кг яблочного пюре, хорошо перемешайте.
- Переложите все это в приготовленный бутыль, заполнив его на 2/3 объема.
- Шейку бутылки обвяжите чистой марлевой салфеткой. Бутылку поставьте в темное место и оставьте бродить на несколько дней.
- Через день начните перемешивать напиток (ежедневно).
- Через четыре дня перелейте этот сок в другую чистую стеклянную бутылку, процеживая через несколько слоев марли.
- Отожмите остаток яблочной массы, он уже не понадобится.
- Найдите темное теплое место, чтобы брожение шло активно. На шейку бутылки наденьте резиновую медицинскую перчатку и проколите в ней небольшую дырочку для выхода излишков газа.
- Приблизительно через 40 дней перчатка упадет, жидкость станет светлой, на дно опустятся все мелкие частицы, а бульканье прекратится. То есть вино будет почти готовым.
- Молодое вино тщательно процедите от осадка, разлейте в чистые стеклянные бутылки или банки, герметично закупорьте, отсекая доступ воздуха.
- В таком виде выдержите не менее трех месяцев в прохладном помещении.