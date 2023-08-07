7 Серпня 2023, 18:52 Анна Голішевська редакторка стрічки

Вино – популярний напій, який легко можна приготувати вдома, використовуючи сезонні фрукти і ягоди, а також дотримуючись технології. Як зробити яблучне вино в домашніх умовах – читайте в матеріалі. Як зробити яблучне вино: покрокова інструкція Інгредієнти дозрілі, кислі яблука;

цукор з розрахунку 150 г на 1 кг яблучної маси. Спосіб приготування: Візьміть скляну пляшку та добре її просушіть. Не забудьте підготувати емальоване відро, марлю, медичну гумову рукавичку. Яблука не мийте, однак переберіть та не додавайте в напій гнилі фрукти. Видаліть з яблук серцевину, прокрутіть через м’ясорубку, яблучну масу складіть у чисте емальоване відро, додайте цукор з розрахунку 150 г на 1 кг яблучного пюре, добре перемішайте. Перекладіть усе це в підготовлений бутель, заповнивши його на 2/3 об’єму. Шийку бутля обв’яжіть чистою марлевою серветкою. Бутель поставте в темне місце і залиште бродити на кілька днів. Через день почніть перемішувати напій (раз на день). Через чотири дні перелийте цей сік в іншу чисту скляну пляшку, проціджуючи його через кілька шарів марлі. Відіжміть залишок яблучної маси, він вже не знадобиться. Знайдіть темне тепле місце, щоб бродіння йшло активно. На шийку бутля одягніть гумову медичну рукавичку та проколіть у ній невелику дірочку для виходу надлишків газу. Приблизно через 40 днів рукавичка впаде, рідина стане світлою, на дно опустяться всі дрібні частинки, а булькання припиниться. Тобто, вино буде майже готовим. Молоде вино ретельно процідіть від осаду, розлийте в чисті скляні пляшки або банки, герметично закупорте, відсікаючи доступ повітря. У такому вигляді витримайте не менше трьох місяців у прохолодному приміщенні. Читайте також: Знадобиться лише три інгредієнти: як приготувати вино з червоної смородини

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