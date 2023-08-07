Вино – популярний напій, який легко можна приготувати вдома, використовуючи сезонні фрукти і ягоди, а також дотримуючись технології. Як зробити яблучне вино в домашніх умовах – читайте в матеріалі.
Як зробити яблучне вино: покрокова інструкція
Інгредієнти
- дозрілі, кислі яблука;
- цукор з розрахунку 150 г на 1 кг яблучної маси.
Спосіб приготування:
- Візьміть скляну пляшку та добре її просушіть. Не забудьте підготувати емальоване відро, марлю, медичну гумову рукавичку.
- Яблука не мийте, однак переберіть та не додавайте в напій гнилі фрукти.
- Видаліть з яблук серцевину, прокрутіть через м’ясорубку, яблучну масу складіть у чисте емальоване відро, додайте цукор з розрахунку 150 г на 1 кг яблучного пюре, добре перемішайте.
- Перекладіть усе це в підготовлений бутель, заповнивши його на 2/3 об’єму.
- Шийку бутля обв’яжіть чистою марлевою серветкою. Бутель поставте в темне місце і залиште бродити на кілька днів.
- Через день почніть перемішувати напій (раз на день).
- Через чотири дні перелийте цей сік в іншу чисту скляну пляшку, проціджуючи його через кілька шарів марлі.
- Відіжміть залишок яблучної маси, він вже не знадобиться.
- Знайдіть темне тепле місце, щоб бродіння йшло активно. На шийку бутля одягніть гумову медичну рукавичку та проколіть у ній невелику дірочку для виходу надлишків газу.
- Приблизно через 40 днів рукавичка впаде, рідина стане світлою, на дно опустяться всі дрібні частинки, а булькання припиниться. Тобто, вино буде майже готовим.
- Молоде вино ретельно процідіть від осаду, розлийте в чисті скляні пляшки або банки, герметично закупорте, відсікаючи доступ повітря. У такому вигляді витримайте не менше трьох місяців у прохолодному приміщенні.