Как сварить вкусный компот из ревеня и лимона

Все больше весенней зелени появляется на нашем столе. И вот доспел ревень. Это овощ, который относится к роду травянистых растений. Он обладает кисло-сладким вкусом. Поэтому его часто используют в десертах. Листья ревеня несъедобные, употреблять можно только стебли. Лучше всего подходят в пищу молодые растения.

Из ревеня получаются очень вкусные компоты. Как сварить классный прохладительный напиток, рассказал шеф и эксперт реалити Нового канала На ножах Алекс Якутов.

Ингредиенты:

500 г стеблей ревеня

1 200 мл воды

80 г сахара

1 лимон

Приготовление:

Натрите цедру лимона и нарежьте мякоть на кусочки, удалив белые перегородки. Нарежьте стебли ревеня на мелкие кусочки — чем мельче они будут, тем быстрее приготовятся. Поместите нарезанный ревень в небольшую кастрюлю, залейте воду и засыпьте сахар. Быстро перемешайте, чтобы сахар равномерно распределился. Добавьте мякоть и цедру лимона. Закипятите и оставьте на небольшом огне кипеть, регулярно помешивая. Компот варится до 30 минут. Время зависит от спелости ревеня.

Напиток готов, когда ревень распадается на части и начинает образовывать что-то вроде густого соуса с небольшими кусочками. Вы можете оставить компот готовиться подольше, если хотите, чтобы пюре стало гуще, или процедить перед подачей.