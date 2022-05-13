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Еда

Как сварить вкусный компот из ревеня и лимона

13 мая 2022, 21:03
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
лимон, чай, компот
Источник: Pixabay

Все больше весенней зелени появляется на нашем столе. И вот доспел ревень. Это овощ, который относится к роду травянистых растений. Он обладает кисло-сладким вкусом. Поэтому его часто используют в десертах. Листья ревеня несъедобные, употреблять можно только стебли. Лучше всего подходят в пищу молодые растения.

Из ревеня получаются очень вкусные компоты. Как сварить классный прохладительный напиток, рассказал шеф и эксперт реалити Нового канала На ножах Алекс Якутов.

Ингредиенты:

  • 500 г стеблей ревеня
  • 1 200 мл воды
  • 80 г сахара
  • 1 лимон
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Приготовление:

  1. Натрите цедру лимона и нарежьте мякоть на кусочки, удалив белые перегородки.
  2. Нарежьте стебли ревеня на мелкие кусочки — чем мельче они будут, тем быстрее приготовятся.
  3. Поместите нарезанный ревень в небольшую кастрюлю, залейте воду и засыпьте сахар. Быстро перемешайте, чтобы сахар равномерно распределился.
  4. Добавьте мякоть и цедру лимона.
  5. Закипятите и оставьте на небольшом огне кипеть, регулярно помешивая. Компот варится до 30 минут. Время зависит от спелости ревеня.

Напиток готов, когда ревень распадается на части и начинает образовывать что-то вроде густого соуса с небольшими кусочками. Вы можете оставить компот готовиться подольше, если хотите, чтобы пюре стало гуще, или процедить перед подачей.

Источник
Новый канал
Теги
Кулінарні рецепти, Рецепти
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