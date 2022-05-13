Як зварити смачний компот з ревеню та лимона

Дедалі більше весняної зелені з’являється на нашому столі. І ось достиг ревінь. Це овоч, який належить до роду трав’янистих рослин. Він має кисло-солодкий смак. Тому його часто використовують у десертах. Листя ревеню неїстівні, вживати можна лише стебла. Найкраще смакують молоді рослини.
З ревеню можна приготувати дуже смачні компоти. Як зварити класний прохолодний напій, розповів шеф та експерт реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов.
Інгредієнти:
- 500 г стебел ревеню
- 1 200 мл води
- 80 г цукру
- 1 лимон
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Приготування:
- Натріть цедру лимона та наріжте м’якоть на шматочки, видаливши білі перегородки.
- Наріжте стебла ревеню на дрібні шматочки – чим дрібніші вони будуть, тим швидше приготуються.
- Помістіть нарізаний ревінь у невелику каструлю, залийте воду і засипте цукор. Швидко перемішайте, щоб цукор рівномірно розподілився.
- Додайте м’якоть та цедру лимона.
- Закип’ятіть та залиште на невеликому вогні кипіти, регулярно помішуючи. Компот вариться до 30 хвилин. Час залежить від стиглості ревеню.
Напій готовий, коли ревінь розпадається на частини і починає утворювати щось на кшталт густого соусу з невеликими шматочками. Ви можете залишити компот готуватися довше, якщо хочете, щоб пюре стало густішим, або процідити перед подачею.