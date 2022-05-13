Як зварити смачний компот з ревеню та лимона

Дедалі більше весняної зелені з’являється на нашому столі. І ось достиг ревінь. Це овоч, який належить до роду трав’янистих рослин. Він має кисло-солодкий смак. Тому його часто використовують у десертах. Листя ревеню неїстівні, вживати можна лише стебла. Найкраще смакують молоді рослини.

З ревеню можна приготувати дуже смачні компоти. Як зварити класний прохолодний напій, розповів шеф та експерт реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов.

Інгредієнти:

500 г стебел ревеню

1 200 мл води

80 г цукру

1 лимон

Приготування:

Натріть цедру лимона та наріжте м’якоть на шматочки, видаливши білі перегородки. Наріжте стебла ревеню на дрібні шматочки – чим дрібніші вони будуть, тим швидше приготуються. Помістіть нарізаний ревінь у невелику каструлю, залийте воду і засипте цукор. Швидко перемішайте, щоб цукор рівномірно розподілився. Додайте м’якоть та цедру лимона. Закип’ятіть та залиште на невеликому вогні кипіти, регулярно помішуючи. Компот вариться до 30 хвилин. Час залежить від стиглості ревеню.

Напій готовий, коли ревінь розпадається на частини і починає утворювати щось на кшталт густого соусу з невеликими шматочками. Ви можете залишити компот готуватися довше, якщо хочете, щоб пюре стало густішим, або процідити перед подачею.