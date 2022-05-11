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Їжа

Незвичайний весняний десерт – як приготувати курд з ревенем

11 Травня 2022, 22:07
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
ревінь
Джерело: Pixabay

Курд – це солодкий крем. Його текстура щільна, а смак дуже ніжний. Подають курд як самостійний десерт, так і як кремову начинку для тортів та інших кондитерських виробів.

Спробуйте курд з ревенем за рецептом шефа та експерта реаліті Нового каналу На ножах Алекса Якутова. Тим паче сезон цієї трав’янистої рослини в самому розпалі.

Інгредієнти

  • 400 г стебла ревеню
  • 3 великі яйця
  • 170 г вершкового масла
  • 3 ч. л. кукурудзяного крохмалю
  • 150 г цукру
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Приготування

  1. Масло нарізаємо кубиками.
  2. Ревінь миємо, сушимо і пюруємо до однорідності.
  3. Проціджуємо через сито, щоб отримати сік.
  4. Змішуємо цукор із крохмалем, додаємо яйця. З’єднуємо разом.
  5. Нагріваємо 2/3 соку ревеню, обережно вливаємо в яєчну суміш. Варимо до загустіння на повільному вогні.
  6. Вливаємо сік, що залишився, перемішуємо.
  7. Тепер додаємо вершкове масло. Перебиваємо блендером, щоб усе масло вмішалося.
  8. Розливаємо у баночки.
  9. Відправляємо у холодильник щонайменше на три години.
  10. Після насолоджуємося смачним десертом!

Джерело
Новий канал
Теги
Кулінарні рецепти, Рецепт
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