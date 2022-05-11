Курд – це солодкий крем. Його текстура щільна, а смак дуже ніжний. Подають курд як самостійний десерт, так і як кремову начинку для тортів та інших кондитерських виробів.
Спробуйте курд з ревенем за рецептом шефа та експерта реаліті Нового каналу На ножах Алекса Якутова. Тим паче сезон цієї трав’янистої рослини в самому розпалі.
Інгредієнти
- 400 г стебла ревеню
- 3 великі яйця
- 170 г вершкового масла
- 3 ч. л. кукурудзяного крохмалю
- 150 г цукру
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Приготування
- Масло нарізаємо кубиками.
- Ревінь миємо, сушимо і пюруємо до однорідності.
- Проціджуємо через сито, щоб отримати сік.
- Змішуємо цукор із крохмалем, додаємо яйця. З’єднуємо разом.
- Нагріваємо 2/3 соку ревеню, обережно вливаємо в яєчну суміш. Варимо до загустіння на повільному вогні.
- Вливаємо сік, що залишився, перемішуємо.
- Тепер додаємо вершкове масло. Перебиваємо блендером, щоб усе масло вмішалося.
- Розливаємо у баночки.
- Відправляємо у холодильник щонайменше на три години.
- Після насолоджуємося смачним десертом!