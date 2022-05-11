Курд – це солодкий крем. Його текстура щільна, а смак дуже ніжний. Подають курд як самостійний десерт, так і як кремову начинку для тортів та інших кондитерських виробів.

Спробуйте курд з ревенем за рецептом шефа та експерта реаліті Нового каналу На ножах Алекса Якутова. Тим паче сезон цієї трав’янистої рослини в самому розпалі.

Інгредієнти

400 г стебла ревеню

3 великі яйця

170 г вершкового масла

3 ч. л. кукурудзяного крохмалю

150 г цукру

Приготування