Курд – это сладкий крем. Его текстура плотная, а вкус очень нежный. Подают курд как самостоятельный десерт, так и кремовую начинку для тортов и других кондитерских изделий.

Попробуйте курд с ревенем по рецепту шефа и эксперта реалити Нового канала На ножах Алекса Якутова. Тем более сезон этого травянистого растения в самом разгаре.

Ингредиенты

400 г стебля ревеня

3 больших яйца

170 г сливочного масла

3 ч. л. кукурузного крахмала

150 г сахара

Приготовление