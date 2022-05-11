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Еда

Необычный весенний десерт – как приготовить курд с ревенем

11 мая 2022, 22:07
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
ревінь
Источник: Pixabay

Курд – это сладкий крем. Его текстура плотная, а вкус очень нежный. Подают курд как самостоятельный десерт, так и кремовую начинку для тортов и других кондитерских изделий.

Попробуйте курд с ревенем по рецепту шефа и эксперта реалити Нового канала На ножах Алекса Якутова. Тем более сезон этого травянистого растения в самом разгаре.

Ингредиенты

  • 400 г стебля ревеня
  • 3 больших яйца
  • 170 г сливочного масла
  • 3 ч. л. кукурузного крахмала
  • 150 г сахара
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Приготовление

  1. Масло нарезаем кубиками.
  2. Ревень моем, сушим и пюрируем до однородности.
  3. Процеживаем через сито, чтобы получить сок.
  4. Смешиваем сахар с крахмалом, добавляем яйца. Соединяем вместе.
  5. Нагреваем 2/3 сока ревеня, осторожно вливаем в яичную смесь. Варим до загустения на медленном огне.
  6. Вливаем оставшийся сок, перемешиваем.
  7. Теперь добавляем сливочное масло. Перебиваем блендером, чтобы все масло вмешалось.
  8. Разливаем в баночки.
  9. Отправляем в холодильник как минимум на три часа.
  10. После наслаждаемся вкусным десертом!

Источник
Новый канал
Теги
Кулінарні рецепти, Рецепт
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