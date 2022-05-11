Курд – это сладкий крем. Его текстура плотная, а вкус очень нежный. Подают курд как самостоятельный десерт, так и кремовую начинку для тортов и других кондитерских изделий.
Попробуйте курд с ревенем по рецепту шефа и эксперта реалити Нового канала На ножах Алекса Якутова. Тем более сезон этого травянистого растения в самом разгаре.
Ингредиенты
- 400 г стебля ревеня
- 3 больших яйца
- 170 г сливочного масла
- 3 ч. л. кукурузного крахмала
- 150 г сахара
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Приготовление
- Масло нарезаем кубиками.
- Ревень моем, сушим и пюрируем до однородности.
- Процеживаем через сито, чтобы получить сок.
- Смешиваем сахар с крахмалом, добавляем яйца. Соединяем вместе.
- Нагреваем 2/3 сока ревеня, осторожно вливаем в яичную смесь. Варим до загустения на медленном огне.
- Вливаем оставшийся сок, перемешиваем.
- Теперь добавляем сливочное масло. Перебиваем блендером, чтобы все масло вмешалось.
- Разливаем в баночки.
- Отправляем в холодильник как минимум на три часа.
- После наслаждаемся вкусным десертом!