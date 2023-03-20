Запор – деликатная и важная проблема, при которой необходимо соблюдать определенные правила питания. Что можно есть при задержке стула кишечника и можно ли употреблять макароны – читайте в материале Фактов.
Запор: что это и причины возникновения
По словам диетолога Ольги Андрущенко, запор – это состояние, когда каловые массы становятся жесткими и их дефекация происходит с определенными трудностями и остается ощущение не полного стула. Запоры бывают острые и хронические. Острые продолжаются менее трех месяцев, а хронические – дольше.
По причинам возникновения запоров бывает первичный и вторичный:
- первичный возникает без патологии ЖКТ, причиной чаще является неправильное несбалансированное питание, употребление малого количества жидкости;
- вторичный связан с заболеваниями со стороны толстого кишечника, прямой кишки и органов тазового дна.
Какие макароны не будут вызывать запор
Диетолог отмечает, что при запорах вообще не рекомендуется есть хлебобулочные изделия. Это касается хоть черного, хоть белого хлеба, а также макарон.
Ведь все эти продукты в последние годы готовятся с добавлением химии. Кроме этого мука для их приготовления тщательно очищается и из нее убирается все полезное, в том числе и грубые растительные волокна, стимулирующие работу кишечника.
Чтобы избежать кратковременных или длительных задержек стула, следует обратить внимание на изделия, не прошедшие такой обработки. Однако если вы очень хотите макарон, можете отварить с кулачок изделий (из твердых сортов пшеницы) без добавления сливочного масла, кетчупа и майонеза.
Запор: факторы риска
Эксперт выделяет основные факторы:
- возраст;
- недостаточное количество физической активности;
- строгое ограничение калорий;
- нехватка клетчатки в рационе;
- частый прием лекарств, антидепрессантов, опиатов, спазмолитиков, препаратов железа;
- жизнь в холодном климате;
- сильный стресс, дискомфорт.
Продукты, усиливающие запор:
- жирное мясо, особенно в сочетании с макаронами;
- изделия из пшеничной муки: булочки, выпечка, пельмени;
- вареники;
- белый рис.
Продукты, помогающие облегчить запор:
- овощи и фрукты;
- зелень;
- бобовые;
- квашеные и ферментированные продукты;
- цикорий.
Запор: как питаться
По словам Ольги Андрущенко, рацион при запоре должен быть сбалансирован и разнообразен.
Для нормальной деятельности кишечника необходимо употреблять достаточное количество клетчатки, содержащейся в овощах, фруктах и зелени.
Также необходимо пить достаточное количество воды и заниматься спортом.