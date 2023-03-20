Запор – деликатная и важная проблема, при которой необходимо соблюдать определенные правила питания. Что можно есть при задержке стула кишечника и можно ли употреблять макароны – читайте в материале Фактов.

Запор: что это и причины возникновения

По словам диетолога Ольги Андрущенко, запор – это состояние, когда каловые массы становятся жесткими и их дефекация происходит с определенными трудностями и остается ощущение не полного стула. Запоры бывают острые и хронические. Острые продолжаются менее трех месяцев, а хронические – дольше.

По причинам возникновения запоров бывает первичный и вторичный:

первичный возникает без патологии ЖКТ, причиной чаще является неправильное несбалансированное питание, употребление малого количества жидкости;

вторичный связан с заболеваниями со стороны толстого кишечника, прямой кишки и органов тазового дна.

Какие макароны не будут вызывать запор

Диетолог отмечает, что при запорах вообще не рекомендуется есть хлебобулочные изделия. Это касается хоть черного, хоть белого хлеба, а также макарон.

Ведь все эти продукты в последние годы готовятся с добавлением химии. Кроме этого мука для их приготовления тщательно очищается и из нее убирается все полезное, в том числе и грубые растительные волокна, стимулирующие работу кишечника.

Чтобы избежать кратковременных или длительных задержек стула, следует обратить внимание на изделия, не прошедшие такой обработки. Однако если вы очень хотите макарон, можете отварить с кулачок изделий (из твердых сортов пшеницы) без добавления сливочного масла, кетчупа и майонеза.

Запор: факторы риска

Эксперт выделяет основные факторы:

возраст;

недостаточное количество физической активности;

строгое ограничение калорий;

нехватка клетчатки в рационе;

частый прием лекарств, антидепрессантов, опиатов, спазмолитиков, препаратов железа;

жизнь в холодном климате;

сильный стресс, дискомфорт.

Продукты, усиливающие запор:

жирное мясо, особенно в сочетании с макаронами;

изделия из пшеничной муки: булочки, выпечка, пельмени;

вареники;

белый рис.

Продукты, помогающие облегчить запор:

овощи и фрукты;

зелень;

бобовые;

квашеные и ферментированные продукты;

цикорий.

Запор: как питаться

По словам Ольги Андрущенко, рацион при запоре должен быть сбалансирован и разнообразен.

Для нормальной деятельности кишечника необходимо употреблять достаточное количество клетчатки, содержащейся в овощах, фруктах и зелени.

Также необходимо пить достаточное количество воды и заниматься спортом.