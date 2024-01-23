Многие пары используют оральные ласки, как прелюдию перед сексом, или как полноценный половой акт.

А знали ли вы, что в полости рта обычного среднестатистического человека содержится большое количество бактерий?

Все потому, что во рту создаются благоприятные для этого условия — влажность, тепло, достаточно пищи для микробов.

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В 1 мл слюны в среднем 750 млн бактерий, а настоящие рассадники — это кариозные зубы и их корни.

Можно ли заразиться инфекцией во время орального секса — читайте в материале Фактов ICTV.

Какие инфекции передаются во время орального секса

Почему оральный секс вызывает молочницу

Почему оральный секс вызывает дрожжевую инфекцию члена

Что вызывает кандидоз

Когда обратиться к врачу

Как снизить риск молочницы

Какие инфекции передаются во время орального секса

Как рассказывает гинеколог-эндокринолог Елена Купрюшина, во время орального секса можно подцепить герпес, гонорею, сифилис, хламидиоз, гепатит B и даже ВИЧ.

Впрочем, если вы в браке или имеете постоянного полового партнера и уверены, что он или она абсолютно здоровы, это не обезопасит вас от инфекций.

Оральный секс может вызвать дрожжевую инфекцию во рту, влагалище, пенисе или анусе.

Независимо от причины, дрожжевые инфекции обычно не являются серьезными, и их можно вылечить.

Почему оральный секс вызывает молочницу

Грибок Кандида является нормальной частью экосистемы бактерий во рту, языке, деснах и горле. Если грибок начнет бесконтрольно размножаться, может развиться дрожжевая инфекция полости рта.

– Грибок Кандида в норме обитает во влагалище и на половом члене. Оральный секс может привести к дополнительному попаданию кандидоза в ваш рот, что спровоцирует их чрезмерный рост. Вы также можете заразиться молочницей полости рта, если занимаетесь оральным сексом с человеком, у которого вагинальная/половая/анальная молочница, – рассказывает врач.

Оральный секс приводит к попаданию бактерий изо рта вашего партнера в экосистему бактерий и Кандиды вашего влагалища.

Кандида процветает во влажной среде, поэтому оральный секс дает возможность Кандиде расти быстрее, чем обычно.

Почему оральный секс вызывает дрожжевую инфекцию члена

Нарушение уровня кандидоза на половом члене, особенно если он необрезанный, может создать условия для развития Кандиды.

Более того, ваш риск возрастает, если вы получаете оральный секс от человека, больного молочницей, или занимаетесь проникающим сексом с человеком с вагинальной/анальной дрожжевой инфекцией.

Римминг/анилингус также может привести к появлению новых бактерий и отложению дополнительных дрожжевых инфекций на анусе. Секс-игрушки также могут вызвать кандидоз.

Что вызывает кандидоз

ношение мокрой/потной одежды;

использование ароматических очищающих средств на гениталиях/ вокруг них;

спринцевание;

прием КОК, антибиотиков, кортикостероидов;

ослабленная иммунная система;

повышенный уровень сахара в крови/неконтролируемый диабет;

беременность;

грудное вскармливание.

Когда обратиться к врачу

Если вы видите ухудшение в течение семи дней, у вас рецидивы более четырех раз в год, у вас появились кровянистые выделения с неприятным запахом — обратитесь к врачу.

Как снизить риск молочницы

принимайте ежедневно пребиотик;

сократите потребление продуктов богатыми углеводами и сахаром;

ешьте больше кисломолочных продуктов.

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