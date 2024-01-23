Чимало пар використовують оральні ласки, як прелюдію перед сексом, або як повноцінний статевий акт.

А чи знали ви, що у порожнині рота звичайної середньостатистичної людини міститься велика кількість бактерій?

Все через те, що в роті створюються сприятливі для цього умови – вологість, тепло, вдосталь їжі для мікробів.

Зараз дивляться

У 1 мл слини у середньому 750 млн бактерій, а справжні розсадники – це каріозні зуби та їхні корені.

Чи можна заразитися інфекцією під час орального сексу – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які інфекції передаються під час орального сексу

Чому оральний секс викликає молочницю

Чому оральний секс викликає дріжджову інфекцію члена

Що викликає кандидоз

Коли звернутися до лікаря

Як знизити ризик молочниці

Які інфекції передаються під час орального сексу

Як розповідає гінеколог-ендокринолог Олена Купрюшина, під час орального сексу можна підчепити герпес, гонорею, сифіліс, хламідіоз, гепатит B і навіть ВІЧ.

Втім, якщо ви у шлюбі або маєте постійного статевого партнера і впевнені, що він або вона абсолютно здорові, це не убезпечить вас від інфекцій.

Оральний секс може викликати дріжджову інфекцію в роті, піхві, пенісі або анусі.

Незалежно від причини, дріжджові інфекції зазвичай не є серйозними, і їх можна вилікувати.

Чому оральний секс викликає молочницю

Грибок Кандида є нормальною частиною екосистеми бактерій у роті, язиці, яснах і горлі. Якщо грибок почне безконтрольно розмножуватися, може розвинутися дріжджова інфекція порожнини рота.

– Грибок Кандида в нормі мешкає в піхві та на статевому члені. Оральний секс може призвести до додаткового потрапляння кандидозу до вашого рота, що спровокує їхнє надмірне зростання. Ви також можете заразитися молочницею порожнини рота, якщо займаєтеся оральним сексом з людиною, у якої вагінальна/статева/анальна молочниця, – розповідає лікарка.

Оральний секс призводить до потрапляння бактерій з рота вашого партнера до екосистеми бактерій і Кандиди вашої піхви.

Кандида процвітає у вологому середовищі, тому оральний секс дає можливість Кандиді рости швидше, ніж зазвичай.

Чому оральний секс викликає дріжджову інфекцію члена

Порушення рівня кандидозу на статевому члені, особливо якщо він необрізаний, може створити умови для розвитку Кандиди.

Ба більше, ваш ризик зростає якщо ви отримуєте оральний секс від людини, хворої на молочницю, або займаєтеся проникаючим сексом із людиною з вагінальною/анальною дріжджовою інфекцією.

Риммінг/анілінгус також може призвести до появи нових бактерій і відкладення додаткових дріжджових інфекцій на анусі. Секс-іграшки також можуть викликати кандидоз.

Що викликає кандидоз

носіння мокрого/пітного одягу;

використання ароматичних очищувальних засобів на геніталіях/ навколо них;

спринцювання;

прийом КОК, антибіотиків, кортикостероїдів;

ослаблена імунна система;

підвищений рівень цукру в крові/неконтрольований діабет;

вагітність;

грудне вигодовування.

Коли звернутися до лікаря

Якщо ви бачите погіршення протягом семи днів, у вас рецидиви більше чотирьох разів на рік, у вас з’явилися кров’янисті виділення з неприємним запахом – зверніться до лікаря.

Як знизити ризик молочниці

приймайте щодня пребіотик;

скоротіть споживання продуктів, багатих на вуглеводи й цукор;

їжте більше кисломолочних.

Раніше Факти ICTV розповідали, чи можна робити своїй партнерці кунілінгус, якщо у вас є карієс на зубах – детальніше про це в нашому матеріалі.