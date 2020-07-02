В жаркую погоду холодный кофе может не только взбодрить утром, но и освежить. Мы подготовили для вас три крутых рецепта холодного кофе, который легко сделать в домашних условиях.

Кофе с мятой и шоколадом

Вам понадобится:

несколько кубиков льда

300 мл крепкого кофе

30 г горького шоколада

2 ст л мятного сиропа

100 г сливочного мороженого

Способ приготовления:

Завариваем свежий кофе и добавляем в него 30 г шоколада. Размешиваем, пока шоколад полностью не растворится. Ждем, пока кофе остынет. Затем добавляем в него сироп, лед и взбиваем с помощью блендера. Переливаем в чашку. Добавляем мороженое. Для красоты можно добавить листик мяты.

Холодный кофе с апельсином

Вам понадобится:

сок двух апельсинов

цедра апельсина

250 мл воды

200 г сахара

1 л холодного кофе

лед

Способ приготовления:

Кипятим кусочки цедры и апельсин с сахаром, примерно 5 минут. Охлаждаем получившийся сироп. Смешиваем сироп и кофе. Раскладываем по стаканам лед и наливаем кофе. Для красоты можно добавить апельсиновую дольку.

Холодный капучино

Вам понадобится:

250 мл молока

1 ст л шоколадного сиропа

1 ч л растворимого кофе

лед

сахар

корица

Способ приготовления:

Взбиваем в блендере молоко, кофе, сироп и лед до образования пены. Добавляем сахар и еще раз взбиваем. Разливаем по чашкам. Можно украсить корицей.

Среднее время приготовления холодного кофе дома — примерно 15 минут.

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