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Еда

Как сделать холодный кофе — 3 рецепта

2 июля 2020, 16:26 Олена Конюшок
Как сделать холодный кофе — 3 рецепта

В жаркую погоду холодный кофе может не только взбодрить утром, но и освежить. Мы подготовили для вас три крутых рецепта холодного кофе, который легко сделать в домашних условиях.

Кофе с мятой и шоколадом

Вам понадобится:

  • несколько кубиков льда
  • 300 мл крепкого кофе
  • 30 г горького шоколада
  • 2 ст л мятного сиропа
  • 100 г сливочного мороженого

 

Способ приготовления:

  1. Завариваем свежий кофе и добавляем в него 30 г шоколада. Размешиваем, пока шоколад полностью не растворится.
  2. Ждем, пока кофе остынет. Затем добавляем в него сироп, лед и взбиваем с помощью блендера.
  3. Переливаем в чашку.
  4. Добавляем мороженое.
  5. Для красоты можно добавить листик мяты.

Холодный кофе с апельсином

Вам понадобится:

  • сок двух апельсинов
  • цедра апельсина
  • 250 мл воды
  • 200 г сахара
  • 1 л холодного кофе
  • лед

Способ приготовления:

  1. Кипятим кусочки цедры и апельсин с сахаром, примерно 5 минут.
  2. Охлаждаем получившийся сироп.
  3. Смешиваем сироп и кофе.
  4. Раскладываем по стаканам лед и наливаем кофе.
  5. Для красоты можно добавить апельсиновую дольку.

Холодный капучино

Вам понадобится:

  • 250 мл молока
  • 1 ст л шоколадного сиропа
  • 1 ч л растворимого кофе
  • лед
  • сахар
  • корица

Способ приготовления:

  1. Взбиваем в блендере молоко, кофе, сироп и лед до образования пены.
  2. Добавляем сахар и еще раз взбиваем.
  3. Разливаем по чашкам.
  4. Можно украсить корицей.

Среднее время приготовления холодного кофе дома — примерно 15 минут.

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Теги
Кава , Рецепти
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