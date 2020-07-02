В жаркую погоду холодный кофе может не только взбодрить утром, но и освежить. Мы подготовили для вас три крутых рецепта холодного кофе, который легко сделать в домашних условиях.
Кофе с мятой и шоколадом
Вам понадобится:
- несколько кубиков льда
- 300 мл крепкого кофе
- 30 г горького шоколада
- 2 ст л мятного сиропа
- 100 г сливочного мороженого
Способ приготовления:
- Завариваем свежий кофе и добавляем в него 30 г шоколада. Размешиваем, пока шоколад полностью не растворится.
- Ждем, пока кофе остынет. Затем добавляем в него сироп, лед и взбиваем с помощью блендера.
- Переливаем в чашку.
- Добавляем мороженое.
- Для красоты можно добавить листик мяты.
Холодный кофе с апельсином
Вам понадобится:
- сок двух апельсинов
- цедра апельсина
- 250 мл воды
- 200 г сахара
- 1 л холодного кофе
- лед
Способ приготовления:
- Кипятим кусочки цедры и апельсин с сахаром, примерно 5 минут.
- Охлаждаем получившийся сироп.
- Смешиваем сироп и кофе.
- Раскладываем по стаканам лед и наливаем кофе.
- Для красоты можно добавить апельсиновую дольку.
Холодный капучино
Вам понадобится:
- 250 мл молока
- 1 ст л шоколадного сиропа
- 1 ч л растворимого кофе
- лед
- сахар
- корица
Способ приготовления:
- Взбиваем в блендере молоко, кофе, сироп и лед до образования пены.
- Добавляем сахар и еще раз взбиваем.
- Разливаем по чашкам.
- Можно украсить корицей.
Среднее время приготовления холодного кофе дома — примерно 15 минут.
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