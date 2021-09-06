Многие считают, что в XXI веке заниматься заготовками продуктов на зиму не нужно. Сельское хозяйство и пищевая промышленность прекрасно справляются со своими обязаностями по обеспечению населения продуктами питания круглый год. Все так.

Только все немного иначе. Во-первых, куда девать выращенное в собственном саду или на огороде. Во-вторых, купленные в магазине помидоры и перец, а зимой квашеная капуста – все равно это кот в мешке. Неизвестно, кем и в каких условиях это выращено, и можно ли этим кормить детей.

Даже знаменитый доктор Евгений Комаровский, утверждающий, что мамам тратить время на заготовки зимних припасов не стоит, все же соглашается, что домашние овощи и фрукты гораздо лучше по качеству, чем купленные, а посему, их вполне можно заготовить на зиму самостоятельно.

— Есть три основных способа заготовки овощей и фруктов, — рассказывает Евгений Комаровский. — Это замораживание, высушивание и квашение.

Замораживание. Фрукты и овощи перед замораживанием обязательно нужно хорошо вымыть и немного просушить. Затем разложить в пакеты с zip-lock и отправить в морозильную камеру.

— Лучше всего упаковывать продукты маленькими порциями – на один раз, — советует доктор. — Чтобы потом не пришлось несколько раз размораживать и снова замораживать большой пакет.

Для компотов ягоды и фрукты лучше сразу скомпоновать в одной упаковке. Для еды можно укладывать отдельно вишни, малину, клубнику.

Овощи нужно сразу резать соломкой или кубиками. Тогда зимой экономится время при готовке: овощи можно не размораживая забрасывать в кастрюлю.

Высушивание, вяление. Сушить можно практически все: яблоки, груши, сливы, кабачки и баклажаны. Помидоры лучше вялить и хранить в холодильнике, залитые прокаленным растительным маслом.

Из фруктов можно делать пастилу. Для этого их измельчают и проваривают, затем перебивают в блендере в пюре. Или же сначала делают сырое пюре и уваривают его. Сахар можно не добавлять. Кто как предпочитает.

Пюре тонким слоем раскладывают на пергаменте и при температуре 50 градусов высушивают в открытой духовке. Готовую пастилу сворачивают в трубочку, укладывают в банки и закрывают крышкой.

Сушить можно и зелень: петрушку, укроп пряности. Зимой они сдобрят ваши блюда летними ароматами.

Квашение. Так по-простому называется процесс ферментации продуктов.

— Самый полезный продукт, заготовленный на зиму – квашеная капуста, — заявляет Комаровский. — Она улучшает пищеварение, снабжает организм витаминами.

У каждой хозяйки свой секрет самой вкусной квашеной капусты, а вот на рынке частенько продают капусту, приготовленную скоростным методом: заливают горячей водой с уксусом, добавляя сахар. Такая метода не добавляет продукту полезности.

Полезные рецепты

Салат из сушеных баклажанов

Сушить баклажаны можно в сушилке или духовке. Порежьте их на кусочки: соломкой, кружочками, кубиками. Как вам нужно. Разложите на пергаменте или на поддонах сушилки. Высушенные кусочки баклажана храните в стеклянной посуде.

Для салата из сушеных баклажанов нужно проварить их в подсоленной воде 10-15 минут, слить воду и отжать руками, чтобы влаги было как можно меньше. Растительное масло нагреть на сковороде, положить туда натертую морковь, тертый чеснок, красный или черный молотый перец. Обжаривать несколько минут. Добавить баклажаны. Жарить до мягкости. Влить немного яблочного уксуса и соевый соус. Можно посыпать свежей зеленью.

Замороженные кабачки для оладьев

Из перезревших кабачков можно сделать заготовку для оладьев. Очистите кабачки от кожицы, выньте семена, а мякоть натрите на терке. Оставьте на несколько минут, чтобы стек сок. Затем выложите натертую массу в пакетики и положите в морозильную камеру. Зимой разморозите, добавите яйцо, соль, черный перец (или сахар для сладких оладьев), муку, кислое молоко, соду. Перемешайте и жарьте на растительном масле оладьи. Сладкие оладушки при подаче украсьте замороженными ягодами.

Всего лишь в 200 г квашеной капусты — суточная норма витамина С. Есть в ней и другие полезные вещества: витамины А, К, Б, РР, микро- и макроэлементы. Квашеную капусту можно приобрести готовой или закупить овощи и приготовить дома самостоятельно.

Источник: Комаровский