Багато хто вважає, що в XXI столітті займатися заготівлею продуктів на зиму не потрібно. Сільське господарство і харчова промисловість прекрасно справляються зі своїми обов’язками щодо забезпечення населення продуктами харчування у будь-яку пору року. Все так.

Тільки трішечки не так. По-перше, куди подіти вирощене у власному саду або на городі. По-друге, куплені в магазині помідори і перець, а взимку й квашена капуста – це все одно кіт в мішку. Невідомо, ким і в яких умовах це вирощено, і чи можна цим годувати дітей.

Навіть знаменитий лікар Євген Комаровський, який стверджує, що мамам витрачати час на заготівлю зимових припасів не варто, все ж згоден, що домашні овочі та фрукти набагато кращі за якістю, ніж куплені, а тому їх цілком можна заготувати за зиму самостійно.

– Є три основні способи заготівлі овочів і фруктів, – розповідає Євген Комаровський. – Це заморожування, висушування і квашення.

Заморожування. Фрукти та овочі перед заморожуванням обов’язково потрібно добре вимити і трохи просушити. Потім розкласти в пакети з zip-lock і відправити в морозильну камеру.

– Найкраще упаковувати продукти маленькими порціями – на один раз, – радить лікар. – Щоб потім не довелося кілька разів розморожувати і знову заморожувати великий пакет.

Для компотів різні ягоди та фрукти краще одразу скомпонувати в одній упаковці. Для їжі можна укладати окремо вишні, малину, полуницю.

Овочі потрібно одразу різати соломкою або кубиками. Тоді взимку економиться час готування: овочі можна без розморожування закидати в каструлю.

Висушування, в’ялення. Сушити можна практично все: яблука, груші, сливи, кабачки і баклажани. Помідори краще в’ялити і зберігати в холодильнику, залиті прожареною рослинною олією.

З фруктів можна робити пастилу. Для цього їх подрібнюють і проварюють, потім перебивають в блендері в пюре. Або ж спочатку роблять сире пюре і уварюють його. Цукор можна не додавати. Хто як вважає за краще.

Пюре тонким шаром розкладають на пергаменті і за температури 50 градусів висушують у відкритій духовці. Готову пастилу згортають трубочкою, укладають в банки і закривають кришками.

Сушити можна і зелень: петрушку, кріп прянощі. Взимку вони наповнять ваші страви літніми ароматами.

Квашення. Так по-простому називається процес ферментації продуктів.

– Найкорисніший продукт, заготовлений на зиму – квашена капуста, – заявляє Комаровський. Вона покращує травлення, забезпечує організм вітамінами.

У кожної господині свій секрет найсмачнішої квашеної капусти, а ось на ринку частенько продають капусту, приготовану швидкісним методом: заливають гарячою водою з оцтом, додаючи цукор. Такий продукт не є корисним.

Корисні рецепти

Салат із сушених баклажанів

Сушити баклажани можна в сушарці або духовці. Поріжте їх на шматочки: соломкою, кружальцями, кубиками. Як вам потрібно. Розкладіть на пергаменті або на піддонах сушарки. Висушені шматочки баклажанів зберігайте у скляному посуді.

Для салату з сушених баклажанів потрібно проварити їх у підсоленій воді 10-15 хвилин, злити воду і віджати руками, щоб вологи було якомога менше. Олію нагріти на пательні, покласти туди ж натерту моркву, подрібнений часник, червоний або чорний мелений перець. Обсмажувати кілька хвилин. Додати баклажани. Смажити до м’якості. Додати трохи яблучного оцту і соєвий соус. Можна посипати свіжою зеленню.

Заморожені кабачки

Із перезрілих кабачків можна зробити заготовку для млинців. Почистьте кабачки від шкурки, вийміть насіння, а м’якоть натріть на тертці. Залиште на кілька хвилин, щоб стік сік. Потім викладіть терту масу в пакетики і покладіть до морозильної камери. Взимку розморозите, додасте яйце, сіль, чорний перець (або цукор для солодких оладок), борошно, кисле молоко, соду. Вимішайте і смажте на олії оладки. Подаючи солодкі оладки, прикрасьте їх замороженими ягодами.

Лише у 200 г квашеної капусти – добова норма вітаміну С. Є в ній також інші корисні речовини: вітаміни А, К, Б, РР, мікро- та макроелементи. Квашену капусту можна придбати готовою або закупити овочі та приготувати вдома самостійно.

Джерело: Комаровський