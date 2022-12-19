Если хотите приготовить на Новый год диетическое мясное блюдо, выбирайте индейку. Если ее запечь, то мясо будет очень нежным и сочным. Добавьте к нему соус из запеченного сладкого перца с орехами, а для яркости – апельсин, советует шеф Евгений Клопотенко.

Филе можно готовить по-разному – жарить, тушить, варить, но вкуснее всего запеченное. К тому же это самый простой и полезный способ приготовления. А чтобы филе индейки не пересушить, то запекайте его долгое время при низкой температуре — 2,5 часа при температуре 125 градусов.

Ингредиенты:

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800 г филе индейки

1 красный сладкий перец

2 апельсина

2 ст. л. грецких орехов

3 зубчика чеснока

1 ч. ложки орегано

2 ст. л. подсолнечного масла

соль и перец по вкусу

Духовку разогрейте до 125 градусов.

Зачистите от пленок филе индейки. Со всех сторон натрите мясо солью и перцем, полейте подсолнечным маслом. Выложите филе в рукав для запекания и герметично упакуйте. Выложите на противень и поставьте в разогретую духовку на 2,5 часа.

Красный сладкий перец хорошо промойте и просушите бумажным или кухонным полотенцем. Ножом сделайте небольшой надрез, чтобы мог выходить воздух. Заверните овощ в фольгу вместе с неочищенными зубчиками чеснока, немного подсолив.

Через 2,5 часа разрежьте рукав с мясом и переключите режим духовки на гриль, если есть. Перец в фольге тоже поставьте в духовку. Запекайте все еще 10 минут.

Раскройте фольгу со сладким перцем, дайте ему немного остыть и очистите от кожуры и семенной коробки. Зубчики чеснока тоже очистите.

В чашу блендера выложите запеченный перец и чеснок, влейте 1 ст. ложки подсолнечного масла, всыпьте 2 ст. ложки грецких орехов, посолите и поперчите по вкусу.

Выжмите в чашу сок одного апельсина и перебейте блендером до консистенции соуса.

Из второго апельсина вырежьте мякоть. Для этого нужно сначала ножом срезать кожуру вместе с белой частью, а затем отделить каждую дольку.

Выложите филе индейки на соус, добавьте филе апельсина и посыпьте 1 ч. ложкой орегано.

Источник: Евгений Клопотенко