Якщо хочете приготувати на Новий рік дієтичну м’ясну страву, то обирайте індичку. Якщо її запекти , то м’ясо буде дуже ніжним і соковитим. Додайте до нього соус із запеченого солодкого перцю з горіхами, а для яскравості – апельсин, радить шеф Євген Клопотенко.

Філе можна готувати по-різному – смажити, тушкувати, варити, але саме запечене смакує найкраще. До того, ж це найпростіший та корисніший спосіб приготування. А щоб філе індички не пересушити, то запікайте його довгий час за низької температури – 2,5 години за температури 125 градусів.

Інгредієнти:

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800 г філе індички

1 червоний солодкий перець

2 апельсини

2 ст. л. волоських горіхів

3 зубчики часнику

1 ч. л. орегано

2 ст. л. соняшникової олії

сіль і перець до смаку

Духовку розігрійте до температури 125 градусів.

Зачистьте від плівок філе індички. З усіх боків натріть м’ясо сіллю та перцем, полийте соняшниковою олією. Викладіть філе у рукав для запікання та герметично його запакуйте. Викладіть на деко та поставте у розігріту духовку на 2,5 години.

Червоний солодкий перець добре помийте та просушіть паперовим чи кухонним рушником. Ножем зробіть невеличкий надріз, аби могло виходити повітря. Загорніть овоч у фольгу разом із неочищеними зубчиками часнику, трохи підсоливши.

Через 2,5 години розріжте рукав із м’ясом та перемкніть режим духовки на гриль, якщо є такий. Перець у фользі теж поставте у духовку. Запікайте все ще 10 хвилин.

Розкрийте фольгу із солодким перцем, дайте йому трошки охолонути та очистьте від шкірки та насінної коробки. Зубчики часнику також очистьте.

У чашу блендера викладіть запечений перець і часник, влийте 1 ст. л. соняшникової олії, всипте 2 ст. ложки волоських горіхів, посоліть та поперчіть до смаку.

Вичавіть у чашу сік одного апельсина і перебийте блендером до консистенції соусу.

З другого апельсина виріжте м’якоть. Для цього потрібно спочатку ножем зрізати шкірку разом із білою частиною, а потім відокремити кожну часточку.

Викладіть філе індички на соус, додайте філе апельсина та посипте 1 ч. л. орегано.

Джерело: Євген Клопотенко