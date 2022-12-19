Якщо хочете приготувати на Новий рік дієтичну м’ясну страву, то обирайте індичку. Якщо її запекти , то м’ясо буде дуже ніжним і соковитим. Додайте до нього соус із запеченого солодкого перцю з горіхами, а для яскравості – апельсин, радить шеф Євген Клопотенко.
Філе можна готувати по-різному – смажити, тушкувати, варити, але саме запечене смакує найкраще. До того, ж це найпростіший та корисніший спосіб приготування. А щоб філе індички не пересушити, то запікайте його довгий час за низької температури – 2,5 години за температури 125 градусів.
Інгредієнти:
- 800 г філе індички
- 1 червоний солодкий перець
- 2 апельсини
- 2 ст. л. волоських горіхів
- 3 зубчики часнику
- 1 ч. л. орегано
- 2 ст. л. соняшникової олії
- сіль і перець до смаку
Духовку розігрійте до температури 125 градусів.
Зачистьте від плівок філе індички. З усіх боків натріть м’ясо сіллю та перцем, полийте соняшниковою олією. Викладіть філе у рукав для запікання та герметично його запакуйте. Викладіть на деко та поставте у розігріту духовку на 2,5 години.
Червоний солодкий перець добре помийте та просушіть паперовим чи кухонним рушником. Ножем зробіть невеличкий надріз, аби могло виходити повітря. Загорніть овоч у фольгу разом із неочищеними зубчиками часнику, трохи підсоливши.
Через 2,5 години розріжте рукав із м’ясом та перемкніть режим духовки на гриль, якщо є такий. Перець у фользі теж поставте у духовку. Запікайте все ще 10 хвилин.
Розкрийте фольгу із солодким перцем, дайте йому трошки охолонути та очистьте від шкірки та насінної коробки. Зубчики часнику також очистьте.
У чашу блендера викладіть запечений перець і часник, влийте 1 ст. л. соняшникової олії, всипте 2 ст. ложки волоських горіхів, посоліть та поперчіть до смаку.
Вичавіть у чашу сік одного апельсина і перебийте блендером до консистенції соусу.
З другого апельсина виріжте м’якоть. Для цього потрібно спочатку ножем зрізати шкірку разом із білою частиною, а потім відокремити кожну часточку.
Викладіть філе індички на соус, додайте філе апельсина та посипте 1 ч. л. орегано.
Джерело: Євген Клопотенко