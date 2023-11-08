Этот невероятно ароматный напиток обычно готовят из красного вина и ароматных пряностей. Чтобы поднять настроение и согреться в непогоду, Факты ICTV предлагают 5 рецептов глинтвейна на любой вкус.

Рецепт 1. Классический глинтвейн

Ингредиенты

1 бутылка красного вина;

4-5 бутонов гвоздики;

2 палочки корицы;

Цедра одного апельсинова;

2-3 ст. л. сахара.

Приготовление

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В кастрюле согрейте красное вино на среднем огне. Добавьте гвоздику, корицу, апельсиновую цедру и сахар. Уменьшите огонь и нагревайте напиток в течение 20-30 минут, чтобы вино впитало вкус специй. Снимите с огня, процедите и подавайте глинтвейн горячим. По желанию можно добавить апельсиновый сок.

Рецепт 2. Глинтвейн с лимоном и медом

Ингредиенты

1 бутылка красного вина;

1 лимон;

4-5 бутонов гвоздики;

2 палочки корицы;

2-3 ст. л. меда;

цедра одного апельсина.

Приготовление

Нарежьте тонкими полосками лимон и апельсиновую цедру. В кастрюле согрейте красное вино на среднем огне. Добавьте гвоздику, корицу, лимон, апельсиновую цедру и мед, доведите до кипения и снимите с огня. Процедите и подавайте глинтвейн горячим.

Рецепт 3. Глинтвейн с грушей и имбирным чаем

Ингредиенты

1 бутылка вина (белого или красного);

1 груша;

2 пакетика имбирного чая;

4-5 бутонов гвоздики;

2 палочки корицы.

Приготовление

Вымойте грушу и нарежьте тонкими ломтиками. В кастрюле согрейте вино на среднем огне. Добавьте нарезанную грушу, гвоздику, корицу и пакетики имбирного чая. Доведите смесь до кипения, снимите с огня и дайте напитку настояться в течение 10-15 минут. Процедите и подавайте глинтвейн с имбирным ароматом.

Рецепт 4. Безалкогольный глинтвейн

Ингредиенты

1 л виноградного сока;

1 апельсин;

1 лимон;

4-5 бутонов гвоздики;

2 палочки корицы.

Приготовление

Подогрейте виноградный сок на среднем огне. Добавьте нарезанные цитрусовые, гвоздику и корицу. Процедите и подавайте горячим.

Рецепт 5. Глинтвейн с травами и медом

Ингредиенты

1 бутылка десертного вина;

1 ч.л. розмарина;

1 ч.л. тимьяна;

4-5 бутонов гвоздики;

2 палочки корицы;

2-3 ст. л. меда.

Приготовление

В кастрюле согрейте красное вино на среднем огне. Добавьте мед, розмарин, тимьян, гвоздику и корицу. Снимите с огня, процедите и подавайте горячим.

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