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Еда

Согреет и поднимет настроение: 5 рецептов ароматного глинтвейна

8 ноября 2023, 11:31
Марина Мелехова редактор
Согреет и поднимет настроение: 5 рецептов ароматного глинтвейна
Источник: Pixabay

Этот невероятно ароматный напиток обычно готовят из красного вина и ароматных пряностей. Чтобы поднять настроение и согреться в непогоду, Факты ICTV предлагают 5 рецептов глинтвейна на любой вкус.

Рецепт 1. Классический глинтвейн

Ингредиенты

  • 1 бутылка красного вина;
  • 4-5 бутонов гвоздики;
  • 2 палочки корицы;
  • Цедра одного апельсинова;
  • 2-3 ст. л. сахара.

Приготовление

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  1. В кастрюле согрейте красное вино на среднем огне.
  2. Добавьте гвоздику, корицу, апельсиновую цедру и сахар.
  3. Уменьшите огонь и нагревайте напиток в течение 20-30 минут, чтобы вино впитало вкус специй.
  4. Снимите с огня, процедите и подавайте глинтвейн горячим. По желанию можно добавить апельсиновый сок.

Рецепт 2. Глинтвейн с лимоном и медом

Ингредиенты

  • 1 бутылка красного вина;
  • 1 лимон;
  • 4-5 бутонов гвоздики;
  • 2 палочки корицы;
  • 2-3 ст. л. меда;
  • цедра одного апельсина.

Приготовление

  1. Нарежьте тонкими полосками лимон и апельсиновую цедру.
  2. В кастрюле согрейте красное вино на среднем огне.
  3. Добавьте гвоздику, корицу, лимон, апельсиновую цедру и мед, доведите до кипения и снимите с огня.
  4. Процедите и подавайте глинтвейн горячим.

Рецепт 3. Глинтвейн с грушей и имбирным чаем

Ингредиенты

  • 1 бутылка вина (белого или красного);
  • 1 груша;
  • 2 пакетика имбирного чая;
  • 4-5 бутонов гвоздики;
  • 2 палочки корицы.

Приготовление

  1. Вымойте грушу и нарежьте тонкими ломтиками.
  2. В кастрюле согрейте вино на среднем огне.
  3. Добавьте нарезанную грушу, гвоздику, корицу и пакетики имбирного чая.
  4. Доведите смесь до кипения, снимите с огня и дайте напитку настояться в течение 10-15 минут.
  5. Процедите и подавайте глинтвейн с имбирным ароматом.

Рецепт 4. Безалкогольный глинтвейн

Ингредиенты

  • 1 л виноградного сока;
  • 1 апельсин;
  • 1 лимон;
  • 4-5 бутонов гвоздики;
  • 2 палочки корицы.

Приготовление

  1. Подогрейте виноградный сок на среднем огне.
  2. Добавьте нарезанные цитрусовые, гвоздику и корицу.
  3. Процедите и подавайте горячим.

Рецепт 5. Глинтвейн с травами и медом

Ингредиенты

  • 1 бутылка десертного вина;
  • 1 ч.л. розмарина;
  • 1 ч.л. тимьяна;
  • 4-5 бутонов гвоздики;
  • 2 палочки корицы;
  • 2-3 ст. л. меда.

Приготовление

  1. В кастрюле согрейте красное вино на среднем огне.
  2. Добавьте мед, розмарин, тимьян, гвоздику и корицу.
  3. Снимите с огня, процедите и подавайте горячим.

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зима Кулінарні рецепти Напитки осінь Рецепти
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