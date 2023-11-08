Этот невероятно ароматный напиток обычно готовят из красного вина и ароматных пряностей. Чтобы поднять настроение и согреться в непогоду, Факты ICTV предлагают 5 рецептов глинтвейна на любой вкус.
Рецепт 1. Классический глинтвейн
Ингредиенты
- 1 бутылка красного вина;
- 4-5 бутонов гвоздики;
- 2 палочки корицы;
- Цедра одного апельсинова;
- 2-3 ст. л. сахара.
Приготовление
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- В кастрюле согрейте красное вино на среднем огне.
- Добавьте гвоздику, корицу, апельсиновую цедру и сахар.
- Уменьшите огонь и нагревайте напиток в течение 20-30 минут, чтобы вино впитало вкус специй.
- Снимите с огня, процедите и подавайте глинтвейн горячим. По желанию можно добавить апельсиновый сок.
Рецепт 2. Глинтвейн с лимоном и медом
Ингредиенты
- 1 бутылка красного вина;
- 1 лимон;
- 4-5 бутонов гвоздики;
- 2 палочки корицы;
- 2-3 ст. л. меда;
- цедра одного апельсина.
Приготовление
- Нарежьте тонкими полосками лимон и апельсиновую цедру.
- В кастрюле согрейте красное вино на среднем огне.
- Добавьте гвоздику, корицу, лимон, апельсиновую цедру и мед, доведите до кипения и снимите с огня.
- Процедите и подавайте глинтвейн горячим.
Рецепт 3. Глинтвейн с грушей и имбирным чаем
Ингредиенты
- 1 бутылка вина (белого или красного);
- 1 груша;
- 2 пакетика имбирного чая;
- 4-5 бутонов гвоздики;
- 2 палочки корицы.
Приготовление
- Вымойте грушу и нарежьте тонкими ломтиками.
- В кастрюле согрейте вино на среднем огне.
- Добавьте нарезанную грушу, гвоздику, корицу и пакетики имбирного чая.
- Доведите смесь до кипения, снимите с огня и дайте напитку настояться в течение 10-15 минут.
- Процедите и подавайте глинтвейн с имбирным ароматом.
Рецепт 4. Безалкогольный глинтвейн
Ингредиенты
- 1 л виноградного сока;
- 1 апельсин;
- 1 лимон;
- 4-5 бутонов гвоздики;
- 2 палочки корицы.
Приготовление
- Подогрейте виноградный сок на среднем огне.
- Добавьте нарезанные цитрусовые, гвоздику и корицу.
- Процедите и подавайте горячим.
Рецепт 5. Глинтвейн с травами и медом
Ингредиенты
- 1 бутылка десертного вина;
- 1 ч.л. розмарина;
- 1 ч.л. тимьяна;
- 4-5 бутонов гвоздики;
- 2 палочки корицы;
- 2-3 ст. л. меда.
Приготовление
- В кастрюле согрейте красное вино на среднем огне.
- Добавьте мед, розмарин, тимьян, гвоздику и корицу.
- Снимите с огня, процедите и подавайте горячим.
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