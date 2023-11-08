Цей неймовірно запашний напій зазвичай готують з червоного вина та ароматних прянощів. Щоб підняти настрій та зігрітися у негоду, Факти ICTV пропонують 5 рецептів глінтвейну на будь-який смак.

Рецепт 1. Класичний глінтвейн

Інгредієнти

1 пляшка червоного вина;

4-5 бутонів гвоздики;

2 палички кориці;

3-4 шматочки апельсинової цедри;

2-3 ст. л. цукру.

Приготування

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У каструлі зігрійте червоне вино на середньому вогні. Додайте гвоздику, корицю, апельсинову цедру та цукор. Зменште вогонь і нагрівайте напій протягом 20-30 хвилин, щоб вино увібрало смак спецій. Зніміть з вогню, процідіть та подавайте глінтвейн гарячим. За бажанням можна додати апельсиновий сік.

Рецепт 2. Глінтвейн з лимоном та медом

Інгредієнти

1 пляшка червоного вина;

1 лимон;

4-5 бутонів гвоздики;

2 палички кориці;

2-3 ст. л. меду;

цедра одного апельсину.

Приготування

Наріжте тонкими смужками лимон та апельсинову цедру. У каструлі зігрійте червоне вино на середньому вогні. Додайте гвоздику, корицю, лимон, апельсинову цедру і мед, доведіть до кипіння та зніміть з вогню. Процідіть та подавайте глінтвейн гарячим.

Рецепт 3. Глінтвейн з грушею та імбирним чаєм

Інгредієнти

1 пляшка вина (білого або червоного);

1 груша;

2 пакетики імбирного чаю;

4-5 бутонів гвоздики;

2 палички кориці.

Приготування

Вимийте грушу та наріжте тонкими скибочками. У каструлі зігрійте вино на середньому вогні. Додайте нарізану грушу, гвоздику, корицю та пакетики імбирного чаю. Доведіть суміш до кипіння, зніміть з вогню та дайте напою настоятися протягом 10-15 хвилин. Процідіть та подавайте глінтвейн з імбирним ароматом.

Рецепт 4. Безалкогольний глінтвейн

Інгредієнти

1 л виноградного соку;

1 апельсин;

1 лимон;

4-5 бутонів гвоздики;

2 палички кориці.

Приготування

Підігрійте виноградний сік на середньому вогні. Додайте нарізані цитрусові, гвоздику та корицю. Процідіть та подавайте гарячим.

Рецепт 5. Глінтвейн з травами та медом

Інгредієнти

1 пляшка десертного вина;

1 ч.л. розмарину;

1 ч.л. чебрецю;

4-5 бутонів гвоздики;

2 палички кориці;

2-3 ст. л. меду.

Приготування

У каструлі зігрійте червоне вино на середньому вогні. Додайте мед, розмарин, чебрець, гвоздику та корицю. Зніміть з вогню, процідіть та подавайте гарячим.

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