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Їжа

Зігріє та підніме настрій: 5 рецептів духмяного глінтвейну

8 Листопада 2023, 11:31
Марина Мелехова редактор
Зігріє та підніме настрій: 5 рецептів духмяного глінтвейну
Джерело: Pixabay

Цей неймовірно запашний  напій зазвичай готують з червоного вина та ароматних прянощів. Щоб підняти настрій та зігрітися у негоду, Факти ICTV пропонують 5 рецептів глінтвейну на будь-який смак.

Рецепт 1. Класичний глінтвейн

Інгредієнти

  • 1 пляшка червоного вина;
  • 4-5 бутонів гвоздики;
  • 2 палички кориці;
  • 3-4 шматочки апельсинової цедри;
  • 2-3 ст. л. цукру.

Приготування

Зараз дивляться
  1. У каструлі зігрійте червоне вино на середньому вогні.
  2. Додайте гвоздику, корицю, апельсинову цедру та цукор.
  3. Зменште вогонь і нагрівайте напій протягом 20-30 хвилин, щоб вино увібрало смак спецій.
  4. Зніміть з вогню, процідіть та подавайте глінтвейн гарячим. За бажанням можна додати апельсиновий сік.

Рецепт 2. Глінтвейн з лимоном та медом

Інгредієнти

  • 1 пляшка червоного вина;
  • 1 лимон;
  • 4-5 бутонів гвоздики;
  • 2 палички кориці;
  • 2-3 ст. л. меду;
  • цедра одного апельсину.

Приготування 

  1. Наріжте тонкими смужками лимон та апельсинову цедру.
  2. У каструлі зігрійте червоне вино на середньому вогні.
  3. Додайте гвоздику, корицю, лимон, апельсинову цедру і мед, доведіть до кипіння та зніміть з вогню.
  4. Процідіть та подавайте глінтвейн гарячим.

Рецепт 3. Глінтвейн з грушею та імбирним чаєм

Інгредієнти

  • 1 пляшка вина (білого або червоного);
  • 1 груша;
  • 2 пакетики імбирного чаю;
  • 4-5 бутонів гвоздики;
  • 2 палички кориці.

Приготування

  1. Вимийте грушу та наріжте тонкими скибочками.
  2. У каструлі зігрійте вино на середньому вогні.
  3. Додайте нарізану грушу, гвоздику, корицю та пакетики імбирного чаю.
  4. Доведіть суміш до кипіння, зніміть з вогню та дайте напою настоятися протягом 10-15 хвилин.
  5. Процідіть та подавайте глінтвейн з імбирним ароматом.

Рецепт 4. Безалкогольний глінтвейн

Інгредієнти

  • 1 л виноградного соку;
  • 1 апельсин;
  • 1 лимон;
  • 4-5 бутонів гвоздики;
  • 2 палички кориці.

Приготування

  1. Підігрійте виноградний сік на середньому вогні.
  2. Додайте нарізані цитрусові, гвоздику та корицю.
  3. Процідіть та подавайте гарячим.

Рецепт 5. Глінтвейн з травами та медом

Інгредієнти

  • 1 пляшка десертного вина;
  • 1 ч.л. розмарину;
  • 1 ч.л. чебрецю;
  • 4-5 бутонів гвоздики;
  • 2 палички кориці;
  • 2-3 ст. л. меду.

Приготування

  1. У каструлі зігрійте червоне вино на середньому вогні.
  2. Додайте мед, розмарин, чебрець, гвоздику та корицю.
  3. Зніміть з вогню, процідіть та подавайте гарячим.

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Теги
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