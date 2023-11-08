Цей неймовірно запашний напій зазвичай готують з червоного вина та ароматних прянощів. Щоб підняти настрій та зігрітися у негоду, Факти ICTV пропонують 5 рецептів глінтвейну на будь-який смак.
Рецепт 1. Класичний глінтвейн
Інгредієнти
- 1 пляшка червоного вина;
- 4-5 бутонів гвоздики;
- 2 палички кориці;
- 3-4 шматочки апельсинової цедри;
- 2-3 ст. л. цукру.
Приготування
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- У каструлі зігрійте червоне вино на середньому вогні.
- Додайте гвоздику, корицю, апельсинову цедру та цукор.
- Зменште вогонь і нагрівайте напій протягом 20-30 хвилин, щоб вино увібрало смак спецій.
- Зніміть з вогню, процідіть та подавайте глінтвейн гарячим. За бажанням можна додати апельсиновий сік.
Рецепт 2. Глінтвейн з лимоном та медом
Інгредієнти
- 1 пляшка червоного вина;
- 1 лимон;
- 4-5 бутонів гвоздики;
- 2 палички кориці;
- 2-3 ст. л. меду;
- цедра одного апельсину.
Приготування
- Наріжте тонкими смужками лимон та апельсинову цедру.
- У каструлі зігрійте червоне вино на середньому вогні.
- Додайте гвоздику, корицю, лимон, апельсинову цедру і мед, доведіть до кипіння та зніміть з вогню.
- Процідіть та подавайте глінтвейн гарячим.
Рецепт 3. Глінтвейн з грушею та імбирним чаєм
Інгредієнти
- 1 пляшка вина (білого або червоного);
- 1 груша;
- 2 пакетики імбирного чаю;
- 4-5 бутонів гвоздики;
- 2 палички кориці.
Приготування
- Вимийте грушу та наріжте тонкими скибочками.
- У каструлі зігрійте вино на середньому вогні.
- Додайте нарізану грушу, гвоздику, корицю та пакетики імбирного чаю.
- Доведіть суміш до кипіння, зніміть з вогню та дайте напою настоятися протягом 10-15 хвилин.
- Процідіть та подавайте глінтвейн з імбирним ароматом.
Рецепт 4. Безалкогольний глінтвейн
Інгредієнти
- 1 л виноградного соку;
- 1 апельсин;
- 1 лимон;
- 4-5 бутонів гвоздики;
- 2 палички кориці.
Приготування
- Підігрійте виноградний сік на середньому вогні.
- Додайте нарізані цитрусові, гвоздику та корицю.
- Процідіть та подавайте гарячим.
Рецепт 5. Глінтвейн з травами та медом
Інгредієнти
- 1 пляшка десертного вина;
- 1 ч.л. розмарину;
- 1 ч.л. чебрецю;
- 4-5 бутонів гвоздики;
- 2 палички кориці;
- 2-3 ст. л. меду.
Приготування
- У каструлі зігрійте червоне вино на середньому вогні.
- Додайте мед, розмарин, чебрець, гвоздику та корицю.
- Зніміть з вогню, процідіть та подавайте гарячим.
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