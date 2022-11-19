У холодну пору року актуальним стає глінтвейн – гарячий напій із червоного вина.

Щоправда, серед лікарів іде дискусія, чи варто вважати глінтвейн корисним, адже в ньому є алкоголь, а безпечної дози, як вважають багато фахівців, не буває.

Ми поцікавилися у лікаря-терапевта Марини Єріної, чи корисний глінтвейн і чи можна від нього сп’яніти.

Зараз дивляться

– Безумовно, алкогольні напої шкодять організму, – сказала терапевт. – Але не забувайте, що головне, яка доза.

Якщо ви прийшли з морозу, або довгий час перебували на вогкому вітрі, додала лікар, то чашка гарячого глінтвейну із сухого вина принесе лише користь.

– Звичайно, якщо у вас немає захворювань, при яких алкоголь категорично протипоказаний, – наголосила терапевт.

У чому користь глінтвейну

Сухе червоне вино містить ресвератрол – антиоксидант, що зміцнює стінки судин, що зменшує вироблення поганого холестерину, що захищає клітини від запалення.

Кориця піднімає настрій та сприяє зниженню рівня холестерину в крові.

Кардамон покращує травлення, містить антиоксиданти, підтримує імунітет.

У гвоздиці містяться вітаміни групи В, які сприятливо діють на нервову систему, знімають роздратування.

Імбир – це джерело мікроелементів та вітамінів, яке дає хороший зігріваючий та тонізуючий ефект.

Від застуди

Глінтвейн здавна вважається одним із найкращих засобів проти застуди. Чашка напою на ніч допоможе позбавитися кашлю і нежиті, заспокоює нервову систему і нормалізує сон.

Глінтвейн відновлює сили після вірусних хвороб.

Чи можна сп’яніти від глінтвейну

– Пам’ятайте, вся річ у дозі. Можливо, якщо випити барило глінтвейну, то можна сп’яніти. Однак під час поступового нагрівання алкоголь випаровується з вина.

Температура кипіння спирту близько 80 °C, тому частина його при приготуванні глінтвейну випаровуватиметься, а міцність напою зменшуватиметься. Зазвичай приготування напою використовують сухе вино, міцність якого 11–12 %. Тому в готовому глінтвейні зазвичай залишається 5-7% об.