Гимнастика Кегеля — это метод, предназначенный для укрепления мышц таза, который предложил американский профессор гинекологии доктор Арнольд Кегель в конце 1940-х годов.

Упражнения Кегеля не только укрепляют мышцы тазового дна, но и помогают в профилактике заболеваний мочеполовой системы, прямой кишки, регуляции половой функции.

Факты ICTV узнавали, что предусматривает техника Кегеля, кому ее можно выполнять и зачем, а также подготовили для вас упражнения Кегеля для женщин.

Что такое упражнения Кегеля

Это уникальный комплекс упражнений, выполнение которых эффективно для нехирургического лечения недержания и выпадения органов малого таза у женщин.

Упражнения Кегеля рекомендованы многими врачами, как лечение или профилактика различных заболеваний. Простые упражнения помогут женщинам:

облегчить боль в области таза;

контролировать или предотвратить недержание мочи;

расслабить вагинальные мышцы;

поддерживать органы таза (матку, мочевой пузырь и кишечник);

укрепить мышцы таза.

Врач-гинеколог Ульяна Кравец отмечает, что упражнения Кегеля для женщин — отличный способ укрепить интимные мышцы и мышцы тазового дна.

— Выполняя регулярно упражнения Кегеля для женщин в домашних условиях, вы избавитесь от многих проблем и значительно улучшите качество своей личной жизни, — говорит врач.

Кравец добавляет, что сила и продолжительность сексуальных ощущений зависят от способности контролировать мышечные реакции, и главную роль при этом играют вагинальные мышцы, усовершенствовать которые можно с помощью несложных упражнений Кегеля.

Кому нужно выполнять упражнения Кегеля

По словам гинеколога, гимнастика Кегеля показана женщинам, имеющим:

слабость интимных мышц и мышц тазового дна;

сексуальное недовольство;

неспособность получить оргазм.

Также упражнения Кегеля могут служить как профилактика разрывов при родах и профилактика недержания мочи и выпадения матки у зрелых женщин.

Как найти мышцы Кегеля

— Чтобы найти нужные мышцы, попробуйте остановить поток мочи при опорожнении мочевого пузыря. Если поток останавливается, то это означает, что вы начали задействовать так называемые мышцы Кегеля, — советует Кравец.

Еще один способ найти мышцы Кегеля: вставить палец во влагалище и сжать его мышцами. Если вокруг пальца чувствуете давление и дно матки поднимается, значит нужные мышцы напряглись.

Поначалу давление может быть слабым, но постепенно ваша внутренняя мускулатура будет становиться сильнее, говорит гинеколог.

Как выполнять упражнения Кегеля в домашних условиях

Ульяна Кравец отмечает, чтобы достичь хорошего результата, вы должны тренироваться поэтапно. Первый этап — для новичков, у которых мышцы находятся в ослабленном состоянии.

Цель первого этапа — приручить мышцы тазового дна, то есть научиться ощущать состояние напряжения и расслабления, а также контролировать их. Чтобы достичь таких результатов:

Лягте на спину и немножко расставьте ноги. Колени должны быть согнуты. Напрягите мышцы тазового дна (это действие можно сравнить с желанием удерживать мочу или газы в кишечнике). Задержитесь в таком положении 2-3 сек и расслабьтесь. Ягодицы при этом должны крепко лежать на полу.

На начальном этапе выполняйте пять повторений упражнения 3 раза в день.

— Убедиться в том, что мышцы промежности действительно работают, можно с помощью зеркала — сухожилия в этой зоне должны быть напряжены, — добавляет гинеколог.

На следующих этапах, можно делать более сложные упражнения Кегеля, например упражнение выталкивания:

Сделайте глубокий вдох, постепенно сжимая мышцы Кегеля как можно сильнее. Задержитесь в таком положении на 3-5 сек и резко сделайте выдох и расслабьте мышцы Кегеля. Повторяйте упражнение 4-5 раз.

Упражнение удержания:

Сожмите мышцы Кегеля так сильно, как только сможете, и задержитесь в таком положении на 10 секунд. Сделайте 5-7 повторов, каждый раз увеличивая время напряжения мышц на 1-2 сек.

Мостик

Лягте на спину, согнув ноги в коленях. Ступни и плечи не отрывайте от пола. Поднимите таз как можно выше (мышцы Кегеля сжимать не нужно). Задержитесь в таком положении на 5-10 сек, а затем опустите таз. Повторяйте упражнение 15-20 раз.

Во время выполнения упражнений Кегеля учтите ключевые моменты:

заниматься нужно регулярно — каждый день по несколько раз;

при напряжении мышц таза бедра и ягодицы должны оставаться расслабленными;

во время выполнения контролируйте свое дыхание и не задерживайте его.

Кому нельзя выполнять упражнения Кегеля

Упражнения Кегеля противопоказаны, если у женщины есть:

трещины в прямой кишке, геморрой;

молочница, хламидии, трихомонады;

гинекологические или урологические заболевания в остром периоде;

выраженное опущение органов малого таза.

В любом случае, перед началом выполнения гимнастики Кегеля стоит проконсультироваться с врачом!