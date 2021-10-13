Исследователи Чикагского университета в США выяснили, что интервальное голодание может привести к клинически значимой потере веса, а также улучшить процессы обмена веществ у людей, страдающих ожирением.

— Мы заметили, что интервальное голодание, также, как и обычная диета, приводит к одинаковому снижению веса и аналогичным изменениям в организме, — утверждает профессор питания Колледжа прикладных медицинских наук UIC Криста Варади.

Согласно анализу, опубликованному в Ежегодном обзоре питания, все рассмотренные формы интервального голодания приводили к:

снижению веса от 1 до 8% от исходной массы

снижению артериального давления

снижению уровня холестерина и триглицеридов

регуляции аппетита

положительным изменениям в микрофлоре кишечника.

Любопытно, что дни, когда можно кушать, исследователи назвали праздничными, а дни без пищи – голодными.

Типы голодания

В обзоре было рассмотрено более 25 исследований трех типов интервального голодания:

чередование дневного голодания , которое обычно включает в себя праздничный день, чередующийся с голодным днем, когда за один прием пищи потребляется 500 калорий

, которое обычно включает в себя праздничный день, чередующийся с голодным днем, когда за один прием пищи потребляется 500 калорий диета 5:2 , модифицированная версия чередующегося дня голодания, которая включает пять праздничных дней и два голодных дня в неделю

, модифицированная версия чередующегося дня голодания, которая включает пять праздничных дней и два голодных дня в неделю еда с ограничением времени приема пищи определенным количеством часов в день, обычно от четырех до 10, без ограничений по калорийности во время периода приема пищи.

Ограничение по времени приема пищи показывает потерю веса в среднем 3% изначальной массы тела.

Голодание через день привело к потере от 3 до 8% в течение 3-8 недель, с пиком результатов через 12 недель. Причем люди, которые соблюдали голодание через день, обычно не переедали в так называемые праздничные дни.

Диета 5:2 показала результаты, сопоставимые с альтернативным дневным голоданием, что удивило ученых.

Развенчание некоторых мифов

— Вы обманываете свое тело, заставляя его есть немного меньше, и именно поэтому вы худеете, — отмечает Криста Варади.

По ее словам, исследование развенчало некоторые мифы о интервальном голодании. Выяснилось, что оно не оказывает негативного влияния на метаболизм и не вызывает расстройств пищевого поведения.

Люди, которые входят в режим интервального голодания, обычно беспокоятся о том, что будут чувствовать себя вялыми, не смогут сконцентрироваться. Но ученые уверены: то, что вы не едите, никак не повлияет на вашу работоспособность в голодные дни. Многие, наоборот, испытывают прилив энергии. Они однозначно чувствуют себя намного лучше.

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Время адаптации. Побочные эффекты, такие как головные боли, головокружение и запор, проходят через 1-2 недели голодания. Увеличенное потребление воды поможет облегчить головные боли, вызванные обезвоживанием в это время.

Упражнения. Во время воздержания от еды можно выполнять тренировки на выносливость от умеренной до высокой интенсивности или с отягощениями.

Диета во время голодания. Нет никаких конкретных рекомендаций по продуктам питания во время интервального голодания, но включение в рацион фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов увеличит потребление клетчатки и облегчит запор, который иногда сопровождает голодание.

Алкоголь. Ученые не рекомендуется употреблять алкоголь в дни голодания, поскольку ограниченное количество калорий следует использовать в здоровой пище, обеспечивающей питание.

Кому не рекомендовано интервально голодать:

беременным или кормящим

детям до 12 лет

людям с расстройствами пищевого поведения

людям с индексом массы тела менее 18,5

вахтовым рабочим, которые могут испытывать трудности с режимами голодания из-за смены графиков работы

тем, кому необходимо принимать лекарства во время еды в установленное время.

По мнению исследователей, людям нравится интервальное голодание, потому что это легко. Просто нужно найти свой вариант, которого они смогут придерживаться в течение длительного времени.

Интервальное голодание приобрело популярность, потому что не требует никаких специальных продуктов или приложений. Его также можно комбинировать ее с другими диетами, уверены ученые.