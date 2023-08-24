Президент Асоціації дієтологів України, консультант із громадського здоров’я МОЗ України Олег Швець розповів про те, як змінити харчування дитини, щоб допомогти їй бути здоровою, фізично активною та успішною в навчанні.

Графік харчування дуже важливий

– Графік прийому їжі має бути індивідуально підлаштований під розклад дня дитини. Сніданок (протягом години після підйому), обід, один-два перекуси і вечеря (не пізніше двох годин перед нічним сном), – пояснює дієтолог.

Олег Швець рекомендує запланувати щонайменше 20 хвилин для основних прийомів їжі. Не можна підганяти дитину під час їжі – звичка їсти швидко асоційована зі значним ризиком набору зайвої ваги.

Замініть водою всі інші напої. Солодка газована вода, холодний чай, сік, нектар, квас, компот містять додатковий цукор і надмірну кількість калорій. Їх регулярне споживання призводить до набору зайвої ваги та погіршення здоров’я зубів.

Натомість звичайна вода або вода з газом є набагато здоровішою і, звісно, дешевшою альтернативою. Звичка споживати достатню кількість питної води обов’язково стане в пригоді в дорослому житті.

Обирайте цільнозернові продукти. Цільнозерновий хліб, крекери та макаронні вироби з твердих сортів пшениці набагато кращі, ніж варіанти з борошна вищого ґатунку.

Добре регулярно включати в меню дитини або підлітка всілякі каші. Усі цільнозернові продукти містять багато клітковини, важливих вітамінів і мінералів.

Подбайте про здорові перекуси. Те, що ми їмо між прийомами їжі, має велике значення для фізіології організму. Найкращими опціями можуть бути продукти, які не спричиняють швидкого підйому рівня цукру в крові з таким самим швидким падінням і поверненням відчуття голоду.

Серед рекомендованих варіантів – овочева соломка (морква, селера); горіхи та насіння, яке в цілісному вигляді можуть пропонувати дітям, старшим за п’ять років; несолодкі злакові батончики.

Обирайте фрукти та ягоди на десерт. Солодкий смак – є одним із домінуючих з раннього дитинства. Якомога пізніший початок споживання солодощів дітьми є важливим способом зменшення ризику набору ваги та появи карієсу зубів.

Відмовтеся від харчового сміття. Це доволі проста рекомендація. Не приносьте додому непотрібні продукти та напої. У цьому разі діти їх не споживатимуть, принаймні коли перебувають удома. Одним зі способів зменшення споживання такої їжі є поява її лише під час свят.

Заохочуйте рухову активність. Заняття будь-яким спортом, танцями надзвичайно важливі для здоров’я та майбутнього дорослої людини. Знайдіть час у своєму щільному графіку для того, щоб дитина могла відвідувати спортивну секцію.

Діти залюбки граються в компанії однолітків і дорослих. Пропонуйте максимально активні варіанти ігор. Різноманітні рухливі конкурси є найкращим варіантом проведення часу у святкові дні.