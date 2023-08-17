Усі школярі повинні проходити медогляд перед початком навчального року. Щорічний огляд допомагає стежити за здоровʼям дитини, покращити ситуацію з профілактичними щепленнями та запобігти розвитку різноманітних хвороб.

Водночас адміністрація школи вимагає від батьків надати медичну довідку форми №086-1/о.

Що таке довідка 086-1/о, як її отримати та які терміни – читайте в нашому матеріалі.

Довідка форми 086-1/о: що це та для чого потрібна

Форма 086-1/о має назву Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду. Це медичний документ, який видають батькам після проведеного щорічного медичного огляду.

Форма довідки школяра та інструкція щодо її заповнення затверджені наказом МОЗ Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Важливо, що довідка 086-1/о заповнюється на кожного школяра, який пройшов медичний огляд, а дані огляду вносять також до амбулаторної карти хворого.

Як отримати довідку форми 086-1/о

Щоб отримати довідку школяра, батьки разом із дитиною повинні звернутися до медичного закладу, в якому вони спостерігаються.

Всі лікарі України послуговуються наказом МОЗ України N686 від 16 08.2010 для визначення спеціалістів та обстеження учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Тому школяру з батьками потрібно просто прийти до медичного закладу та звернутися до свого сімейного лікаря чи терапевта.

Також до медогляду залучаються:

дитячий хірург – перед вступом до школи, в 11 та в 14-15 років;

перед вступом до школи, в 11 та в 14-15 років; дитячий ортопед-травматолог – перед вступом до школи, в 11 років;

перед вступом до школи, в 11 років; дитячий офтальмолог – перед вступом до школи, в 11 років;

перед вступом до школи, в 11 років; стоматолог – перед вступом до школи, в 11, в 14-15 та в 16-17 років;

перед вступом до школи, в 11, в 14-15 та в 16-17 років; гінеколог – в 14-15 і в 16-17 років;

в 14-15 і в 16-17 років; дитячий ендокринолог – в 14-15 років.

Якщо є потреба, до огляду можуть додатково залучити й інших лікарів. Загалом у школярів мають перевірити:

гостроту зору;

діагностику гостроти слуху;

визначення постави;

загальний аналіз крові;

флюорографію.

Після проходження лікарів з усіма отриманими висновками треба повернутися до свого лікаря за довідкою №086-1/о, яка відображає загальний висновок про стан здоров’я дитини, діагноз і фізкультурну групу.

Саме цю довідку і потрібно надати адміністрації школи разом із довідкою про обов’язкові щеплення.

Коли потрібно проходити медогляд

Зробити це можна незалежно від дати початку навчального року. Проте зазвичай адміністрація школи вимагає, щоб усі необхідні довідки батьки надавали у вересні, на початку навчального року.

Тому більшість українських школярів проходять медичні огляди у серпні, перед початком нового навчального року.