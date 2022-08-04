Як розпізнати посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) у дитини і що робити в разі його виявлення. Про це в Об’єднаному ефірі українських телеканалів розповів психолог Спартак Субота.
– Незважаючи на те, що діти мають дуже гнучку нервову систему і досить швидко адаптуються до стресової ситуації, проте вони теж є групою ризику виникнення ПТСР, – говорить Спартак.
За його словами, нервова система дитини дуже чутлива. В силу свого віку дитина не може критично ставиться до стресової ситуації і цей досвід може зберегтися з нею на довгі роки, якщо не на все життя.
Симптоми ПТСР у дитини
- різка зміна апетиту і сну. Це – базові індикатори, які можна бачити відразу;
- схильність до ігор з травматичною основою. Наприклад, якщо був випадок травматичного насильства, то цей елемент буде присутній в іграх;
- погіршення поведінки. Дитина стає менш керованою в силу порушення контролю імпульсів. Стає примхливою, агресивною, може лаятися, чинити фізичний опір.
Що робити
Перш за все фахівець радить звернутися за допомогою психотерапевта або до дитячого психіатра.
Якщо ПТСР дитини проігнорувати, то з часом може виникнути комплексна травма, яка буде відображатися на її поведінці на постійній основі.
Тобто людина може вирости з характерними патологіями: відчувати постійний страх, постійну тривогу, їй буде складно адаптуватися до соціуму, виникнуть проблеми з відносинами.
Іншими словами, дитина з запущеним ПТСР не зможе надалі прожити нормальне, повноцінне життя, резюмує психолог.