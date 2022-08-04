Як розпізнати посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) у дитини і що робити в разі його виявлення. Про це в Об’єднаному ефірі українських телеканалів розповів психолог Спартак Субота.

– Незважаючи на те, що діти мають дуже гнучку нервову систему і досить швидко адаптуються до стресової ситуації, проте вони теж є групою ризику виникнення ПТСР, – говорить Спартак.

За його словами, нервова система дитини дуже чутлива. В силу свого віку дитина не може критично ставиться до стресової ситуації і цей досвід може зберегтися з нею на довгі роки, якщо не на все життя.

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Симптоми ПТСР у дитини

різка зміна апетиту і сну. Це – базові індикатори, які можна бачити відразу;

схильність до ігор з травматичною основою. Наприклад, якщо був випадок травматичного насильства, то цей елемент буде присутній в іграх;

погіршення поведінки. Дитина стає менш керован ою в силу порушення контролю імпульсів. Стає примхлив ою , агресивн ою , може лаятися, чинити фізичний опір.

Що робити

Перш за все фахівець радить звернутися за допомогою психотерапевта або до дитячого психіатра.

Якщо ПТСР дитини проігнорувати, то з часом може виникнути комплексна травма, яка буде відображатися на її поведінці на постійній основі.

Тобто людина може вирости з характерними патологіями: відчувати постійний страх, постійну тривогу, їй буде складно адаптуватися до соціуму, виникнуть проблеми з відносинами.

Іншими словами, дитина з запущеним ПТСР не зможе надалі прожити нормальне, повноцінне життя, резюмує психолог.