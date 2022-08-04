Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Видео Дети

Посттравматическое расстройство у ребенка: как распознать и что делать

4 августа 2022, 15:00
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти
Источник: Depositphotos

Как распознать посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) у ребенка и что делать в случае его выявления. Об этом в Объединенном эфире украинских телеканалов рассказал психолог Спартак Суббота.

Несмотря на то, что дети имеют очень гибкую нервную систему и достаточно быстро адаптируются к стрессовой ситуации, тем не менее они тоже являются группой риска возникновения ПТСР, — говорит Спартак.

По его словам, нервная система ребенка очень чувствительна. В силу своего возраста ребенок не может критически относиться к стрессовой ситуации, и этот опыт может сохраниться с ним на долгие годы, если не на всю жизнь.

Сейчас смотрят
Читайте также:
дитинаКак психологическая травма, пережитая в детстве, влияет на здоровье взрослого человека

Симптомы ПТСР у ребенка

  • резкое изменение аппетита и сна. Это — базовые индикаторы, которые можно видеть сразу;
  • склонность к играм с травматичной основой. К примеру, если был случай травматичного насилия, то этот элемент будет присутствовать в играх;
  • ухудшение поведения. Ребенок становится менее управляемым в силу нарушения контроля импульсов. Становится капризным, агрессивным, может ругаться, оказывать физическое сопротивление.

Что делать

Прежде всего специалист советует обратиться за помощью психотерапевта или к детскому психиатру.

Если ПТСР ребенка проигнорировать, то со временем может возникнуть комплексная травма, которая будет отражаться на его поведении на постоянной основе.

То есть человек может вырасти с характерными патологиями: чувствовать постоянный страх, постоянную тревогу, ему будет сложно адаптироваться к социуму, возникнут проблемы с отношениями.

Другими словами, ребенок с запущенным ПТСР не сможет в дальнейшем прожить нормальную, полноценную жизнь, резюмирует психолог.

Теги
Советы психолога психічні розлади Стрес
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь