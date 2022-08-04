Как распознать посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) у ребенка и что делать в случае его выявления. Об этом в Объединенном эфире украинских телеканалов рассказал психолог Спартак Суббота.

— Несмотря на то, что дети имеют очень гибкую нервную систему и достаточно быстро адаптируются к стрессовой ситуации, тем не менее они тоже являются группой риска возникновения ПТСР, — говорит Спартак.

По его словам, нервная система ребенка очень чувствительна. В силу своего возраста ребенок не может критически относиться к стрессовой ситуации, и этот опыт может сохраниться с ним на долгие годы, если не на всю жизнь.

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Симптомы ПТСР у ребенка

резкое измен е ние аппетита и сна. Это — базовые индикаторы, которые можно видеть сразу;

склонность к играм с травматичной основой. К примеру, если был случай травматичного насилия, то этот элемент будет присутствовать в играх;

ухудшение поведения. Ребенок становится менее управляемым в силу нарушения контроля импульсов. Становится капризным, агрессивным, может ругаться, оказывать физическое сопротивление.

Что делать

Прежде всего специалист советует обратиться за помощью психотерапевта или к детскому психиатру.

Если ПТСР ребенка проигнорировать, то со временем может возникнуть комплексная травма, которая будет отражаться на его поведении на постоянной основе.

То есть человек может вырасти с характерными патологиями: чувствовать постоянный страх, постоянную тревогу, ему будет сложно адаптироваться к социуму, возникнут проблемы с отношениями.

Другими словами, ребенок с запущенным ПТСР не сможет в дальнейшем прожить нормальную, полноценную жизнь, резюмирует психолог.