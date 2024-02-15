Чорнослив – це не лише смачний десерт або інгредієнт для смачних страв, але й джерело корисних речовин.

Лікар-гастроентеролог Світлана Зінченко розповіла Фактам ICTV, чим корисний чорнослив та скільки його можна їсти.

Чим корисний чорнослив

Перш за все, чорнослив багатий вітамінами та мінералами: B6 і B3, калій, залізо, магній і мідь.

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В продукті міститься велика кількість білка, клітковини та природних цукрів в чорносливі. Це робить його ідеальним джерелом енергії.

Чорнослив також славиться своєю здатністю поліпшувати роботу шлунково-кишкового тракту. Він допомагає у регулюванні травлення та подоланні запорів, завдяки вмісту розчинних та нерозчинних волокон.

– Вміст клітковини в чорносливі сприяє нормалізації роботи кишечнику та покращенню підсобних функцій організму. Також вміст пробіотиків підтримує здоров’я кишківника та підсилює імунну сиситему, – пояснює лікарка.

Покращення травлення в свою чергу позитивно впливає на роботу всіх інших систем організму.

Сухофрукт також містить антиоксиданти, які допомагають захищати клітини від пошкоджень вільними радикалами.

Скільки чорносливу можна їсти

Загалом, споживання чорносливу є безпечним для більшості людей. Однак порції повинні бути обмеженими, оскільки чорнослив досить калорійний.

– Щодо кількості споживання, рекомендується їсти чорнослив мірно. Це залежить від індивідуальних потреб організму та способу приготування, – зазначає експертка.

Можна включати до 1-2 порцій (приблизно 5-10 штук) щодня до свого раціону. Така кількість забезпечить достатню порцію вітамінів та мінералів для організму, не завдаючи надмірного навантаження.

Що буде, якщо з’їсти забагато чорносливу

Надмірна кількість чорносливу в раціоні може вплинути на здоров’я серцево-судинної системи та призвести до надлишкової ваги.

Також, через велику кількість клітковини, зловживання продуктом може спричинити проблеми з шлунково-кишковим трактом.

– Якщо з’їсти забагато сухофрукту, можуть з’явитися відчуття газів, розлади шлунково-кишкового тракту та посилене перетравлення, – говорить фахівчиня.

Кому не можна їсти чорнослив

Попри те, що чорнослив має безліч корисних властивостей, є ситуацій, коли краще обмежити його споживання.

– Тримайтеся подалі від його вживання, якщо ви маєте алергію на сливи, проблеми з кишківником або зайву вагу, – радить лікарка.

Людям з індивідуальною непереносимістю фруктози слід бути обережними з сухофруктом.