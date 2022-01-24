Найнеобхідніша умова для здоров’я зубів та ясен – це підтримка правильної гігієни ротової порожнини в домашніх умовах. Основна її ціль – знищення зубного нальоту з усіх поверхонь зуба.

Якщо цього не робити, то через розмноження мікроорганізмів, які живуть в м’якому нальоті та продукують кислоти, може з’явитися карієс.

Лікарка-стоматолог Маргарита Демянчук розповіла Фактам ICTV про те, які засоби для очищення ротової порожнини необхідно використовувати, як часто потрібно чистити зуби та коли варто звернутися до спеціаліста.

Найтиповіші помилки серед пацієнтів:

втрата мотивації для якісного чищення зубів двічі на день;

чищення зубів лише за допомогою щітки з пастою, без додаткових засобів гігієни;

нехтування технікою чищення.

Для того, щоб очищати ротову порожнину, є безліч різноманітних засобів гігієни:

основні (щітка, паста, монопучкова щітка, флоси, йоржики);

додаткові (гелі для ремінералізації, іригатор, пінки, ополіскувач, індикатор нальоту, гумки з ксилітом, скребок для язика).

За словами стоматолога, вкрай важливо дотримуватися усіх етапів чищення:

1. щітка з пастою;

2. інтердентальна гігієна (йоржики та флос);

Для покращення якості домашньої гігієни, або якщо є брекет-система, ортопедичні конструкції (коронки, вініри, мостоподібні протези), імпланти, важливо додати ще такі етапи:

3. приясенева гігієна за допомогою монопучкової щітки;

4. чищення язика за допомогою скребка;

5. ополіскувач за бажанням.

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Як часто потрібно чистити зуби

– М’який наліт формується протягом доби, а через 12 годин починає мінералізуватися (твердіти). Немає потреби чистити зуби після кожного прийому їжі. Важливо саме кожні 12 годин проводити якісну домашню гігієну зі всіма етапами чищення, – каже Демянчук.

Основна рекомендація стоматологів: чистити зуби двічі на добу, особливу увагу приділивши саме вечірньому ритуалу. Це пов’язано з тим, що слина, рухомість слизових, питний режим допомагають підтримувати самоочищення зубів впродовж дня. Проте вночі виділення слини зменшується, нерухомі слизові, тепла температура, тому для бактерій це найсприятливіші умови розмноження.

Чищення зубів – до чи після їжі

Зранку немає різниці, як чистити зуби – до чи після, але є одна умова – інтервал між чищенням та прийомом їжі.

– Якщо ви звикли чистити зуби до їжі, то необхідно зачекати 15-20 хв. А якщо після сніданку, то краще почекати 20-30 хв., – каже спеціалістка.

Чищення зубів відразу після їжі може збільшити ризик пошкодження емалі. Після їжі відбувається підвищення кислотності в ротовій порожнині, що викликає демінералізацію та послаблює емаль. Слина, своєю чергою, ремінералізує зубну емаль, але для цього потрібен час.

Коли варто звернутися до стоматолога

Зазвичай пацієнти звертаються до стоматолога лише під час зубного болю. Але є низка інших симптомів, які свідчать про те, що необхідно звернутися до лікаря:

кровоточивість ясен;

неприємний запах з рота;

чутливість ясен;

неприємний присмак у роті;

вагітність або планування вагітності.

Більшість людей помилково вважає, що кровоточивість під час чищення зубів є нормою. Якщо знати, що кровоточивість виникла через запалення, а запалення викликають бактерії, то відразу стає зрозумілим механізм одужання – потрібно добре очистити наліт. І тут вже не обійдеться без допомоги лікаря-стоматолога.

Неприємний запах, або присмак у роті, який з’являється навіть після чищення зубів, може свідчити про наявність зубного нальоту та каменю, або свідчить про захворювання не лише ротової порожнини, але й організму в цілому.

Важливо пам’ятати, що професійна гігієна є обов’язковою двічі на рік, тобто кожні шість місяців. Такі планові огляди у лікаря – найкращий спосіб зберегти свої зуби здоровими.