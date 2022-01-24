Самое необходимое условие для здоровья зубов и десен — это поддержание правильной гигиены ротовой полости в домашних условиях. Основная ее цель — уничтожение зубного налета со всех поверхностей зуба.

Если этого не делать, то из-за размножения микроорганизмов, которые живут в мягком налете и продуцируют кислоты, может появиться кариес.

Врач-стоматолог Маргарита Демянчук рассказала Фактам ICTV о том, какие средства для очищения ротовой полости необходимо использовать, как часто нужно чистить зубы и когда стоит обратиться к специалисту.

Типичные ошибки среди пациентов:

потеря мотивации для качественной чистки зубов два раза в день;

чистка зубов только с помощью щетки с пастой, без дополнительных средств гигиены;

пренебрежение техникой чистки.

Для того, чтобы очищать ротовую полость, есть множество разнообразных средств гигиены:

основные (щетка, паста, монопучковая щетка, флоссы, ершики);

дополнительные (гели для реминерализации, ирригатор, пенки, ополаскиватель, индикатор налета, резинки с ксилитом, скребок для языка).

По словам стоматолога, крайне важно соблюдать все этапы чистки:

1. щетка с пастой;

2. интердентальная гигиена (ершики и флосс);

Для улучшения качества домашней гигиены, или если есть брекет-система, ортопедические конструкции (коронки, виниры, мостовидные протезы), импланты, важно добавить еще такие этапы:

3. придесневая гигиена с помощью монопучковой щетки;

4. чистка языка с помощью скребка;

5. ополаскиватель по желанию.

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Как часто нужно чистить зубы

— Мягкий налет формируется в течение суток, а через 12 часов начинает минерализоваться (твердеть). Нет нужды чистить зубы после каждого приема пищи. Важно именно каждые 12 часов проводить качественную домашнюю гигиену со всеми этапами чистки, — говорит Демянчук.

Основная рекомендация стоматологов: чистить зубы дважды в сутки, особое внимание уделив именно вечернему ритуалу. Это связано с тем, что слюна, подвижность слизистых, питьевой режим помогают поддерживать самоочищение зубов в течение дня. Однако ночью выделение слюны уменьшается, неподвижны слизистые, теплая температура, поэтому для бактерий это самые благоприятные условия размножения.

Чистка зубов — до или после еды

Утром нет разницы, как чистить зубы — до или после, но есть одно условие — интервал между чисткой и приемом пищи.

— Если вы привыкли чистить зубы до еды, необходимо подождать до 15-20 мин. А если после завтрака, то лучше подождать 20-30 мин.,- говорит специалистка.

Чистка зубов сразу после еды может увеличить риск повреждения эмали. После еды происходит повышение кислотности в ротовой полости, что вызывает деминерализацию и ослабляет эмаль. Слюна, в свою очередь, реминерализует зубную эмаль, но для этого нужно время.

Когда стоит обратиться к стоматологу

Обычно пациенты обращаются к стоматологу при зубной боли. Но есть ряд других симптомов, которые свидетельствуют о том, что необходимо обратиться к врачу:

кровоточивость десен;

неприятный запах изо рта;

чувствительность десен;

неприятный привкус во рту;

беременность или планирование беременности.

Большинство людей ошибочно полагают, что кровоточивость во время чистки зубов является нормой. Если знать, что кровоточивость возникла из-за воспаления, а воспаление вызывают бактерии, то сразу становится понятным механизм выздоровления — нужно хорошо очистить налет. И здесь уже не обойдется без помощи врача-стоматолога.

Неприятный запах или привкус во рту, который появляется даже после чистки зубов, может свидетельствовать о наличии зубного налета и камня, или свидетельствует о заболеваниях не только ротовой полости, но и организма в целом.

Важно помнить, что профессиональная гигиена является обязательной дважды в год, то есть каждые шесть месяцев. Такие плановые осмотры у врача — лучший способ сохранить свои зубы здоровыми.