Експерти онлайн-платформи Бережи себе розповіли про причини і симптоми зниженого тиску, а також про способи його нормалізації.

– Парадокс гіпотонії в тому, що в більшості своїй вона не шкодить здоров’ю і не має серйозних наслідків. Втім, це захворювання може мати виражені прояви, які відчутно псують життя людині, – зазначають фахівці.

За їхніми словами, визначення цього стану неоднозначне – офіційно це показники нижче 90/60 мм рт., однак на виникнення симптомів впливає також зниження тиску щодо нормального рівня і індивідуальна чутливість.

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Основні симптоми гіпотонії:

слабкість і запаморочення;

нудота;

холодні кінцівки;

порушення зору, “мушки” перед очима.

Такі прояви з’являються в результаті нестачі кисню в головному мозку і перерозподілу крові від кінцівок до центру тіла і критично важливих органів.

Виникає зниження тиску на тлі різних факторів:

недосип і втома;

неповноцінне харчування (недоїдання);

зневоднення;

низький рівень глюкози в крові;

стрес;

спека і духота;

крововтрата, в тому числі менструальна;

деякі захворювання, пов’язані з гормонами, серцево-судинної, травної, нервової системою.

Експерти наполягають, що, якщо скарги виникають часто і істотно порушують якість життя, слід звернутися до лікаря для уточнення причин.

При погіршенні самопочуття необхідно виміряти тиск. Якщо він занадто низький, то слід виконати наступні дії:

сісти або лягти так, щоб ноги виявилися вище голови, щоб кров краще потрапляла в мозок;

провітрити приміщення, зняти краватку, розстебнути кілька гудзиків і верхній одяг;

випити воду, чай або каву (бажано солодкі) для поповнення кількості рідини і глюкози;

з’їсти що-небудь легке, але поживне;

рухатися по можливості.

Фізична активність в цілому значно допомагає запобігати перепади тиску, адже вона тренує м’язи і покращує тонус судин, а значить, робить нас більш стійкими до будь-яких несприятливих факторів, відзначають медики.

Джерело: Бережи себе