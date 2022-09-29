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Низький тиск, він ж гіпотонія: причини, симптоми, як підняти

29 Вересня 2022, 16:01
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
гіпотонія
Джерело: Depositphotos

Експерти онлайн-платформи Бережи себе розповіли про причини і симптоми зниженого тиску, а також про способи його нормалізації.

– Парадокс гіпотонії в тому, що в більшості своїй вона не шкодить здоров’ю і не має серйозних наслідків. Втім, це захворювання може мати виражені прояви, які відчутно псують життя людині, – зазначають фахівці.

За їхніми словами, визначення цього стану неоднозначне – офіційно це показники нижче 90/60 мм рт., однак на виникнення симптомів впливає також зниження тиску щодо нормального рівня і індивідуальна чутливість.

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Основні симптоми гіпотонії:

  • слабкість і запаморочення;
  • нудота;
  • холодні кінцівки;
  • порушення зору, “мушки” перед очима.

Такі прояви з’являються в результаті нестачі кисню в головному мозку і перерозподілу крові від кінцівок до центру тіла і критично важливих органів.

Виникає зниження тиску на тлі різних факторів:

  • недосип і втома;
  • неповноцінне харчування (недоїдання);
  • зневоднення;
  • низький рівень глюкози в крові;
  • стрес;
  • спека і духота;
  • крововтрата, в тому числі менструальна;
  • деякі захворювання, пов’язані з гормонами, серцево-судинної, травної, нервової системою.

Експерти наполягають, що, якщо скарги виникають часто і істотно порушують якість життя, слід звернутися до лікаря для уточнення причин.

При погіршенні самопочуття необхідно виміряти тиск. Якщо він занадто низький, то слід виконати наступні дії:

  • сісти або лягти так, щоб ноги виявилися вище голови, щоб кров краще потрапляла в мозок;
  • провітрити приміщення, зняти краватку, розстебнути кілька гудзиків і верхній одяг;
  • випити воду, чай або каву (бажано солодкі) для поповнення кількості рідини і глюкози;
  • з’їсти що-небудь легке, але поживне;
  • рухатися по можливості.

Фізична активність в цілому значно допомагає запобігати перепади тиску, адже вона тренує м’язи і покращує тонус судин, а значить, робить нас більш стійкими до будь-яких несприятливих факторів, відзначають медики.

Джерело: Бережи себе

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