Експерти онлайн-платформи Бережи себе розповіли про причини і симптоми зниженого тиску, а також про способи його нормалізації.
– Парадокс гіпотонії в тому, що в більшості своїй вона не шкодить здоров’ю і не має серйозних наслідків. Втім, це захворювання може мати виражені прояви, які відчутно псують життя людині, – зазначають фахівці.
За їхніми словами, визначення цього стану неоднозначне – офіційно це показники нижче 90/60 мм рт., однак на виникнення симптомів впливає також зниження тиску щодо нормального рівня і індивідуальна чутливість.
Основні симптоми гіпотонії:
- слабкість і запаморочення;
- нудота;
- холодні кінцівки;
- порушення зору, “мушки” перед очима.
Такі прояви з’являються в результаті нестачі кисню в головному мозку і перерозподілу крові від кінцівок до центру тіла і критично важливих органів.
Виникає зниження тиску на тлі різних факторів:
- недосип і втома;
- неповноцінне харчування (недоїдання);
- зневоднення;
- низький рівень глюкози в крові;
- стрес;
- спека і духота;
- крововтрата, в тому числі менструальна;
- деякі захворювання, пов’язані з гормонами, серцево-судинної, травної, нервової системою.
Експерти наполягають, що, якщо скарги виникають часто і істотно порушують якість життя, слід звернутися до лікаря для уточнення причин.
При погіршенні самопочуття необхідно виміряти тиск. Якщо він занадто низький, то слід виконати наступні дії:
- сісти або лягти так, щоб ноги виявилися вище голови, щоб кров краще потрапляла в мозок;
- провітрити приміщення, зняти краватку, розстебнути кілька гудзиків і верхній одяг;
- випити воду, чай або каву (бажано солодкі) для поповнення кількості рідини і глюкози;
- з’їсти що-небудь легке, але поживне;
- рухатися по можливості.
Фізична активність в цілому значно допомагає запобігати перепади тиску, адже вона тренує м’язи і покращує тонус судин, а значить, робить нас більш стійкими до будь-яких несприятливих факторів, відзначають медики.
Джерело: Бережи себе