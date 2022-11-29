Харчування жінки після пологів повинно бути здоровим і збалансованим. Організм матусі виснажений і має відновитися. У неї відбувається становлення лактації. Тому їжа повинна бути повноцінною і містити всі необхідні вітаміни, мінерали та мікроелементи.

Що можна їсти після пологів – ексклюзивні поради дала читачкам Фактів ICTV лікарка-дієтолог Оксана Скиталінська.

– Пологи – це надзвичайно енерговитратний процес. Жінка витрачає дуже багато калорій, крові та енергії. Тому їй треба мати сили, щоб відновити організм. І щоб утворювалося правильно спочатку молозиво, а потім молоко. Щоб дитина отримала все необхідне у свої перші години і дні життя, – каже лікарка.

Саме тому харчування породіллі, яка ще не знає, буде у неї молоко, чи ні, повинно бути корисним і правильним.

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Одразу після пологів матусі відчувають спрагу. Бо під час родового процесу втрачають багато рідини. Вона потрібна й для початку вироблення молока. Тому необхідно багато пити. Якщо молоко починає прибувати надто швидко, жінка це відчує, бо груди переповнюються. Тоді варто обмежити себе у питті – до одного літра на добу. Пити можна негазовану воду, чай, соки та компоти.

– Щоб прибувало молоко, спеціально робити нічого не треба. Природа так потурбувалася, що достатньо пити багато рідини. Це можу бути слабкий чай, зелений чи чорний. Чай з молоком. Якісь трав’яні чаї, – радить Скитвлінська.

Але, за словами лікарки, сильно змішувати трави не потрібно, щоб не переборщити. Це можуть бути компоти, відвари, морси, проста вода. Якщо жінка любить каву, то можна трошки кави цього напою з молоком.

Після пологів харчування має бути різноманітним. Їсти треба невеликими порціями, зате часто. Головним будівельним матеріалом для виробництва молозива і материнського молока та синтезу імунних клітин є повноцінно якісний білок.

Білок легкозасвоюваний, у якому присутні всі амінокислоти. У першу чергу – незамінні амінокислоти. Тому породіллям корисні нежирні м’ясні бульйони, з курки, індички чи телятини. Бульйон засвоюється дуже швидко, миттєво, не потребує ферментів для розщеплення.

– Корисні породіллям супи на м’ясних бульйонах. Туди можна додавати якусь крупу, кашу, що легко засвоюється. Наприклад, гречку, вівсяну чи кукурудзяну кашу, – каже дієтолог.

Відмінним джерелом енергії є яйця. Вони містять всі незамінні амінокислоти, які потребує організм молодої матусі для синтезу і підтримки м’язової маси. Відомо, що яєчний протеїн – один із найякісніших у світі.

– Породіллі можна їсти м’ясо, рибу. Але не шматком і не смажене. Бажано у перетертому вигляді – паштети, фрикадельки, тефтелі. Так м’ясо та риба краще засвоюються, – каже лікарка.

Повноцінний білок – це також кисломолочні продукти, сир кисломолочний і твердий. Це ще й хороше джерело легкозасвоюваного кальцію і молочних жирів.

Після пологів жінці можна їсти картоплю. Але у невеличкій кількості, варену або ж, наприклад, картопляні галушки. Може бути поєднання картоплі і яєць. Картопля – це єдиний овоч, де є повністю всі амінокислоти. У ній є білок, харчові волокна, вітаміни і мінерали.

– Друге місце у харчуванні породіллі займають вуглеводи, які засвоюються швидко і легко. Вони дають енергію тілу. Але бажано, щоб це був не цукор. Якісь фруктові страви, скажімо, кисіль яблучний, грушевий чи плодово-ягідний. Кисіль має поєднання повільних вуглеводів і швидких вуглеводів, – пояснює дієтолог.

Це може бути печене яблуко, пюре із ягід, фруктів. Чи каші у поєднанні з ягодами і фруктами.

Жири – теж корисне джерело. Вони потрібні для синтезу молока. Хтось каже, що не можна їсти горіхи. Але ними породіллі можна смакувати. І треба, вважає лікарка. Це може бути молочний жир. Тобто, кисло-молочні продукти, такі як кефір, ряжанка, навіть можна скуштувати трошки сметани або масла.

– І, звичайно, мають бути регуляторні фактори, до яких належать вітаміни, мікроелементи і різні мінерали. Серед вітамінів величезне значення має вітамін С. Бо він бере участь у синтезі білка і імунних клітин. Він є у настої шипшини, у ягідному пюре, – додає лікарка.

Дуже важливий елемент у харчуванні після пологів є залізо. Через крововтрату його треба поповнити в організмі. Джерелом заліза є червоне м’ясо та печінка. Але їсти їх треба теж у вигляді паштету чи пюре. Щоб засвоювалися добре, потрібна якась кислота.

– Це може бути, наприклад, м’ясне пюре із шипшиною чи якимось соком. Скажімо, паштет печінковий із гранатовим соком. Тоді, у присутності кислоти, залізо засвоюється дуже легко, – радить Скиталінська.

Після пологів треба їсти досить часто. Невеличкими порціями. Їжа має бути не гострою, але смачною. Має подобатися породіллі. Ті заборони, які були колись, вони безпідставні, вважає лікарка. Колись казали, що не можна їсти червоний перець або ж пити молоко. Це не зовсім так. Усе можна, якщо жінка себе добре почуває. Але їжа має бути рідка, пюреподібна, тепла і нормально підсолена.

Приклад денного меню породіллі

На сніданок може бути омлет. Або каша, зварена на бульйоні. Може бути яйце і якесь пюре з ягід. Потім – кисломолочний напій.

На обід супчик на м’ясному бульйоні з овочами, морквою, картоплею і горошком, наприклад. М’ясна тефтелька і також щось кисломолочне. А також ягоди.

Якщо сніданок і обід – це більш енергетичні мають бути страви, більше складних вуглеводів, трішки білка. То акцент вечері на легкозасвоюваному білку. Це може бути котлета з білої риби. І трошечки печених чи варених овочів.