Питание женщины после родов должно быть здоровым и сбалансированным. Организм мамочки истощен и должен восстановиться. У нее происходит становление лактации. Поэтому пища должна быть полноценной и содержать все необходимые витамины, минералы и микроэлементы.

Что можно есть после родов – эксклюзивные советы дала читательницам Фактов ICTV врач-диетолог Оксана Скиталинская.

— Роды – это чрезвычайно энергозатратный процесс. Женщина тратит очень много калорий, крови и энергии. Поэтому ей нужно иметь силы, чтобы восстановить организм. И чтобы образовывалось правильно сначала молозиво, а затем молоко. Чтобы ребенок получил все необходимое в свои первые часы и дни жизни, — говорит врач.

Именно поэтому питание роженицы, которая еще не знает, будет ли у нее молоко или нет, должно быть полезным и правильным.

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Сразу после родов мамочки испытывают жажду. Потому что во время родового процесса теряют много жидкости. Она нужна и для начала производства молока. Поэтому нужно много пить. Если молоко начинает прибывать слишком быстро, женщина это почувствует, потому что грудь переполняется. Тогда следует ограничить себя в питье – до одного литра в сутки. Пить можно негазированную воду, чай, соки и компоты.

– Чтобы прибывало молоко, специально делать ничего не надо. Природа так позаботилась, что достаточно пить много жидкости. Это может быть слабый чай, зеленый или черный. Чай с молоком. Какие-то травяные чаи, – советует Скитвлинская.

Но, по словам врача, сильно смешивать травы не нужно, чтобы не переборщить. Это могут быть компоты, отвары, морсы, простая вода. Если женщина любит кофе, то можно немного кофе этого напитка с молоком.

После родов питание должно быть разнообразным. Есть надо небольшими порциями, зато часто. Главным строительным материалом для производства молозива и материнского молока и синтеза иммунных клеток является полноценный качественный белок.

Белок легкоусвояемый, в котором присутствуют все аминокислоты. В первую очередь – незаменимые аминокислоты. Поэтому роженицам полезны нежирные мясные бульоны, из курицы, индейки или телятины. Бульон усваивается очень быстро, мгновенно, не требует ферментов для расщепления.

— Полезны роженицам супы на мясных бульонах. Туда можно добавлять какую-то крупу, легкоусваивающуюся кашу. Например, гречку, овсяную или кукурузную кашу, – говорит диетолог.

Отличным источником энергии являются яйца. Они содержат все незаменимые аминокислоты, которые нуждаются в организме молодой мамочки для синтеза и поддержания мышечной массы. Известно, что яичный протеин – один из самых качественных в мире.

— Маме можно есть мясо, рыбу. Но не куском и не жареное. Желательно в перетертом виде — паштеты, фрикадельки, тефтели. Так мясо и рыба лучше усваиваются, – говорит врач.

Полноценный белок – это также кисломолочные продукты, сыр кисломолочный и твердый. Это еще и хороший источник легкоусвояемого кальция и молочных жиров.

После родов женщине можно есть картошку. Но в небольшом количестве, вареную или, например, картофельные клецки. Может быть сочетание картофеля и яиц. Картофель – это единственный овощ, где есть полностью все аминокислоты. В нем есть белок, пищевые волокна, витамины и минералы.

— Второе место в питании роженицы занимают углеводы, которые усваиваются быстро и легко. Они дают энергию телу. Но лучше, чтобы это был не сахар. Какие-то фруктовые блюда, скажем, кисель яблочный, грушевый или плодово-ягодный. Кисель имеет сочетание медленных углеводов и быстрых углеводов, — объясняет диетолог.

Это может быть печеное яблоко, пюре из ягод, фруктов. Или каши в сочетании с ягодами и фруктами.

Жиры – тоже полезный источник. Они нужны для синтеза молока. Кто-то говорит, что нельзя есть орехи. Но ими роженицы можно смаковать. И надо, считает врач. Это может быть молочный жир. То есть, кисло-молочные продукты, такие как кефир, ряженка, даже можно отведать немного сметаны или масла.

– И, конечно, должны быть регуляторные факторы, к которым относятся витамины, микроэлементы и разные минералы. Среди витаминов огромное значение имеет витамин С. Он участвует в синтезе белка и иммунных клеток. Он есть у настоя шиповника, в ягодном пюре, — добавляет врач.

Очень важным элементом в питании после родов является железо. Из-за кровопотери его нужно восполнить в организме. Источником железа есть красное мясо и печень. Но есть их нужно тоже в виде паштета или пюре. Чтобы усваивались хорошо, нужна какая-то кислота.

— Это может быть, например, мясное пюре с шиповником или каким-нибудь соком. Скажем, печеночный паштет с гранатовым соком. Тогда, в присутствии кислоты, железо усваивается очень легко, – советует Скиталинская.

После родов нужно есть достаточно часто. Небольшими порциями. Еда должна быть не острой, но вкусной. Должна нравиться роженице. Те запреты, которые были когда-то, они безосновательны, считает врач. Когда-то говорили, что нельзя есть красный перец или пить молоко. Это не совсем так. Все можно, если женщина себя хорошо чувствует. Но пища должна быть жидкая, пюреобразная, теплая и нормально подсоленная.

Пример дневного меню роженицы

На завтрак может быть омлет. Или каша, сваренная на бульоне. Может быть яйцо и какое-нибудь пюре из ягод. Затем – кисломолочный напиток.

На обед супчик на мясном бульоне с овощами, морковью, картофелем и горошком, например. Мясная тефтелька и тоже что-то кисломолочное. А также ягоды.

Если завтрак и обед – это более энергетические должны быть блюда, больше сложных углеводов, немного белка. Это акцент ужина на легкоусвояемом белке. Это может быть котлета из белой рыбы. И немного печеных или вареных овощей.