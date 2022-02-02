Під час зимових прогулянок можна отримати переохолодження, у зоні ризику – діти.

Фахівці розповіли, чим небезпечний цей стан та як допомогти дитині.

Переохолодження – патологічний стан, який розвивається за умови тривалого впливу холоду на весь організм, унаслідок чого виникає порушення кровообігу.

Воно можливе не лише тоді, коли на вулиці значні морози, а й коли температура вище нуля.

Коли можна отримати переохолодження:

у прохолодну погоду, коли дитина промокла, спітніла чи на вулиці просто сильний вітер;

під час тривалого перебування в одному місці на холоді;

коли людина легко одягнена для холодної погоди.

Ознаки переохолодження:

шкіра бліда, синюшна, холодна на дотик;

губи посиніли;

зниження чутливості (тактильної чи больової);

озноб та тремтіння;

під час розтирання виникає біль у пальцях стоп та рук;

в’ялість, слабкість, сонливість;

малорухливість та заниженість реакцій;

зменшення частоти пульсу та артеріального тиску;

ускладнене дихання.

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Що робити під час перехолодження

активно рухатися, розмахувати руками, стрибати, бігати;

помістити людину у тепле приміщення;

якомога швидше зняти мокрий одяг;

для зігрівання використовувати сухе тепло (обкласти потерпілого грілками чи пляшками з теплою водою, загорнути його в суху тканину);

давати тепле та солодке питво.

У разі втрати свідомості чи будь-якого погіршення стану викликати швидку.

Що не можна робити:

зігрівати людину різко;

використовувати для цього гарячу ванну;

давати алкоголь;

розтирати снігом;

терти шкіру спиртом та іншими хімічними розчинами.

Батьки мають пам’ятати, що вони несуть відповідальність за здоров’я та життя своєї дитини. Тому треба бути уважними, уникати переохолодження, а також загалом бути обережними під час зимових розваг.

Джерело: Всеукраїнська спілка парамедиків