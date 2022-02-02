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У зоні ризику – діти. Перша допомога під час переохолодження

2 Лютого 2022, 11:32
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
дитина, катання
Джерело: Depositphotos

Під час зимових прогулянок можна отримати переохолодження, у зоні ризику – діти.

Фахівці розповіли, чим небезпечний цей стан та як допомогти дитині.

Переохолодження – патологічний стан, який розвивається за умови тривалого впливу холоду на весь організм, унаслідок чого виникає порушення кровообігу.

Воно можливе не лише тоді, коли на вулиці значні морози, а й коли температура вище нуля.

Коли можна отримати переохолодження:

  • у прохолодну погоду, коли дитина промокла, спітніла чи на вулиці просто сильний вітер;
  • під час тривалого перебування в одному місці на холоді;
  • коли людина легко одягнена для холодної погоди.
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Ознаки переохолодження:

  • шкіра бліда, синюшна, холодна на дотик;
  • губи посиніли;
  • зниження чутливості (тактильної чи больової);
  • озноб та тремтіння;
  • під час розтирання виникає біль у пальцях стоп та рук;
  • в’ялість, слабкість, сонливість;
  • малорухливість та заниженість реакцій;
  • зменшення частоти пульсу та артеріального тиску;
  • ускладнене дихання.

Що робити під час перехолодження

  • активно рухатися, розмахувати руками, стрибати, бігати;
  • помістити людину у тепле приміщення;
  • якомога швидше зняти мокрий одяг;
  • для зігрівання використовувати сухе тепло (обкласти потерпілого грілками чи пляшками з теплою водою, загорнути його в суху тканину);
  • давати тепле та солодке питво.

У разі втрати свідомості чи будь-якого погіршення стану викликати швидку.

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Що не можна робити:

  • зігрівати людину різко;
  • використовувати для цього гарячу ванну;
  • давати алкоголь;
  • розтирати снігом;
  • терти шкіру спиртом та іншими хімічними розчинами.

Батьки мають пам’ятати, що вони несуть відповідальність за здоров’я та життя своєї дитини. Тому треба бути уважними, уникати переохолодження, а також загалом бути обережними під час зимових розваг.

Джерело: Всеукраїнська спілка парамедиків

Теги
зима , Поради , поради лікаря
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