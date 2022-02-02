Під час зимових прогулянок можна отримати переохолодження, у зоні ризику – діти.
Фахівці розповіли, чим небезпечний цей стан та як допомогти дитині.
Переохолодження – патологічний стан, який розвивається за умови тривалого впливу холоду на весь організм, унаслідок чого виникає порушення кровообігу.
Воно можливе не лише тоді, коли на вулиці значні морози, а й коли температура вище нуля.
Коли можна отримати переохолодження:
- у прохолодну погоду, коли дитина промокла, спітніла чи на вулиці просто сильний вітер;
- під час тривалого перебування в одному місці на холоді;
- коли людина легко одягнена для холодної погоди.
Ознаки переохолодження:
- шкіра бліда, синюшна, холодна на дотик;
- губи посиніли;
- зниження чутливості (тактильної чи больової);
- озноб та тремтіння;
- під час розтирання виникає біль у пальцях стоп та рук;
- в’ялість, слабкість, сонливість;
- малорухливість та заниженість реакцій;
- зменшення частоти пульсу та артеріального тиску;
- ускладнене дихання.
Що робити під час перехолодження
- активно рухатися, розмахувати руками, стрибати, бігати;
- помістити людину у тепле приміщення;
- якомога швидше зняти мокрий одяг;
- для зігрівання використовувати сухе тепло (обкласти потерпілого грілками чи пляшками з теплою водою, загорнути його в суху тканину);
- давати тепле та солодке питво.
У разі втрати свідомості чи будь-якого погіршення стану викликати швидку.
Що не можна робити:
- зігрівати людину різко;
- використовувати для цього гарячу ванну;
- давати алкоголь;
- розтирати снігом;
- терти шкіру спиртом та іншими хімічними розчинами.
Батьки мають пам’ятати, що вони несуть відповідальність за здоров’я та життя своєї дитини. Тому треба бути уважними, уникати переохолодження, а також загалом бути обережними під час зимових розваг.
Джерело: Всеукраїнська спілка парамедиків