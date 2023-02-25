Часто біль у горлі є першою ознакою певної хвороби. Чи можна в домашніх умовах позбутися болю у горлі за один день та які спеціальні засоби і ліки допоможуть впоратися з цією недугою, Фактам ICTV розповіла лікар-отоларинголог Наталія Попович.

Чому болить горло

Біль у горлі є симптомом величезної кількості захворювань. Це може бути і звичайна сухість слизової внаслідок шкідливих звичок, і вживання гострої їжі, і хвороби носа. А ще біль у горлі може бути симптомом гострого тонзиліті, паратонзилярного абсцесу та інші.

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Також біль у горлі є симптомом захворювань, які не є пов’язаними із патологією лор-органів. Переважно, це хвороби шлунково-кишкового тракту, ревматологічні та ендокринологічні захворювання.

Тобто, біль у горлі – це один із перших симптомів при різноманітних вірусних та бактеріальних захворюваннях. Зазвичай, у нас болить горло при застуді, ГРВІ та грипі. Найпоширенішою причиною болю у горлі є вірусний фарингіт.

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Що робити

Якщо діяти одразу ж, при появі перших проявів болю у горлі, то можна обійтися без медикаментів. Але боротися з цією недугою потрібно якомога швидше.

Зважаючи на таку різноманітність причин, першим кроком пацієнта має бути візит до лікаря. Тільки огляд допоможе поставти всі крапки над “і”, і людина зможе отримати вірне лікування.

Основним етіологічним чинником болю в горлі є вірусні інфекції. Тож, варто керуватись наступними принципами для покращення свого стану:

Зволоження слизової (підтримувати вологість приміщення, вживати багато рідини).

Вживати льодяники та спреї, до складу який входять бензидамін гідрохлорид та флурбіпрофен, вони також зволожують слизову.

Дотримуватись дієти, у якій варто виключити будь-які подразники.

Використовувати системні препарати для зменшення запалення та болю (такі як ібупрофен та парацетамол).

Якщо біль у горлі є єдиним симптомом – це може свідчити про пересихання слизової. У такому випадку достатнім буде тільки якісне зволоження.

Коли вживати антибіотики

Тільки після огляду лікаря-отоларинголога. Якщо є підозра на гострий тонзиліт, то після проведеного експрес-тесту на бета-гемолітичний стрептокок групи А, який підтвердить чи спростує наявність бактеріальної інфекції. Антибіотики призначає тільки лікар!

Як лікувати горло в домашніх умовах

Вилікувати біль у горлі за один день в домашніх умовах не можна. Але існують рекомендації, які допоможуть полегшити симптоми. Та слід пам’ятати, що перед застосуванням народних засобів для лікування болю у горлі варто звернутися за консультацією до лікаря.

Отож, якщо у горлі з’явився дискомфорт і воно почервоніло, слід одразу його полоскати. Для цього добре підходить розчин соди: 1 ч. ложку соди розчинити у склянці теплої води. Можна додати трошки йодованої солі або три краплі йоду.

Горло полоскати варто кожні 1,5-2 години. А між цими процедурами корисним буде розсмоктування протизапальних засобів – різних льодяників із ромашкою, шавлією чи прополісом.

Антисептичну дію має ефірна олія чайного дерева, ялівцю та сосни. З ними можна робити інгаляції.

Вилікувати біль у горлі допоможуть настої із трав: 1 ст. ложку ромашки та квіток календули треба залити склянкою окропу і потримати на водяній бані 10 хвилин. Дати охолонути до кімнатної температури, за цей час рідина настоїться. Відвар треба процідити. Після чого ним можна полоскати горло.

Помічним буде настій із шавлії, календули та евкаліпту. По 1 ст. ложці цих трав треба додати до півлітра води і кип’ятити 15 хвилин. Як трошки охолоне – додати 1 ст. ложку меду і на кінчику ножа лимонної кислоти. Засіб перемішати і полоскати ним горло.