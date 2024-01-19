Гінеколог Оксана Негрич на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе пояснила які зміни під час вагітності потребують відвідування лікаря.

Вагітність – це великий виклик

– Для організму жінки вагітність – це великий виклик, що вимагає значних анатомічних і фізіологічних перебудов. Тіло, настрій, звички, все змінюється, і часом це може налякати, – зазначила фахівчиня.

Однак, за словами медика, важливо розуміти, що всі ці зміни абсолютно нормальні та притаманні будь-якій вагітності.

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Підготовка тіла до пологів

Насамперед, каже гінеколог, ці зміни потрібні для належного розвитку дитини, а також підготовки тіла матері до пологів.

Зміни відбуваються у відповідь на низку чинників, серед яких коливання в рівнях гормонів, збільшення загального об’єму крові, збільшення ваги та розмірів плода в процесі розвитку.

– У більшості жінок ці зміни тимчасові і зникають через деякий час після вагітності. Хоча мінімальні залишкові ефекти можуть зберігатися, – пояснила Оксана Негрич.

Медик розповіла, на які зміни під час вагітності слід звернути особливу увагу.

Які зміни мають насторожити

Лікарка закликає жінок бути уважними до свого тіла та відчуттів – якщо зміни будь-якої системи органів значно погіршують самопочуття, краще звернутися до лікаря та переконатися, що все гаразд і жодних втручань не потрібно.

Обов’язково слід реагувати на такі симптоми:

підвищення температури понад 38°C;

сильна нудота і блюв ання , коли ви не можете пити понад 8 годин або їсти більше доби;

, коли ви не можете пити понад 8 годин або їсти більше доби; біль або відчуття стиснення в грудях;

підвищення АТ понад 130/80 мм рт. ст.;

сильні набряки рук, що не дають змоги згинати пальці або носити прикраси;

сильний біль та/або почервоніння в ділянці ніг;

сильний біль та/або почервоніння в ділянці ніг; постійні втома і пригнічений настрій навіть після відпочинку або сну.

Медик також нагадала, що кожна медична картка вагітної містить повний список станів, коли потрібно негайно звернутися до лікаря. Тож обов’язково ознайомтеся з цією інформацією задля свого спокою та безпечної вагітності.

Джерело: Бережи себе