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Вакцинація

1 млн вакцин від Covid-19 та 100 тис. від кору отримає Україна від Польщі

20 Вересня 2022, 12:44
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
вакцинини
Джерело: Depositphotos

Польща надасть Україні мільйон вакцин від коронавірусу Covid-19 та 100 тис. доз вакцини проти кору,  краснухи та епідемічного паротиту, повідомила прес-служба МОЗ Польщі.

Допомога Києву надійде завдяки переговорам міністра охорони здоров’я Польщі Адама Недзельського з послом України в республіці Василем Зваричем.

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За даними відомства, співрозмовники також погодили догляд за хворими з України, включаючи транспортування поранених.

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Допомога також надійшла від урядового агентства стратегічних резервів Польщі, компаній Bayer та Merck, а також Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Зокрема, Україна отримала 600 тис. доз вакцини проти поліомієліту та 70 тис. доз вакцини проти правця та дифтерії.

Джерело: МОЗ Польщі

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