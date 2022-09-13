Уряд Швеції сьогодні, 13 вересня, ухвалив рішення про передання Україні понад 500 тис. доз оновленої вакцини Pfizer/BioNTech проти Covid-19.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Швеції.

– Пожертвування Швеції зроблено у відповідь на прохання України минулого тижня. Тож Україна стане однією з перших країн світу за межами ЄС, яка отримає нову оновлену вакцину, – сказано в пресрелізі.

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Відзначається, що розширення доступу до вакцин у всьому світі рятує життя, знижує ризик мутацій і необхідне для припинення пандемії. Швеція є однією з країн світу, яка зробила найбільший внесок у глобальну доступність вакцин.

Наразі тільки 36% населення України отримали хоча б одне щеплення від Covid-19. Вакцина, яку наразі надає Швеція, призначена як бустерна доза насамперед для вразливих груп, які вже отримали дві дози.

Навіть після пожертвування оновленої вакцини достатньо, щоб покрити потреби всього дорослого населення Швеції.

Джерело: МЗС Швеції