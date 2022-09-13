Правительство Швеции сегодня, 13 сентября, приняло решение о передаче Украине более 500 тыс. доз обновленной вакцины Pfizer/BioNTech против Covid-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Швеции.

— Пожертвование Швеции сделано в ответ на просьбу Украины на прошлой неделе. Таким образом, Украина станет одной из первых стран мира за пределами ЕС, которая получит новую обновленную вакцину, — говорися в пресс-релизе.

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Отмечается, что расширение доступа к вакцинам во всем мире спасает жизни, снижает риск мутаций и необходимо для прекращения пандемии. Швеция является одной из стран мира, которая внесла наибольший вклад в глобальную доступность вакцин.

Сейчас только 36% населения Украины получили хотя бы одну прививку от Covid-19. Вакцина, которую в настоящее время предоставляет Швеция, предназначена в качестве бустерной дозы, в первую очередь, для уязвимых групп, получивших две дозы.

Даже после пожертвования обновленной вакцины достаточно, чтобы покрыть потребности всего взрослого населения Швеции.

Источник: МИД Швеции