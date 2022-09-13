Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Швеция передаст Украине более 500 тыс. доз обновленной Covid-вакцины

13 сентября 2022, 18:07
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вакцини
Источник: Depositphotos

Правительство Швеции сегодня, 13 сентября, приняло решение о передаче Украине более 500 тыс. доз обновленной вакцины Pfizer/BioNTech против Covid-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Швеции.

— Пожертвование Швеции сделано в ответ на просьбу Украины на прошлой неделе. Таким образом, Украина станет одной из первых стран мира за пределами ЕС, которая получит новую обновленную вакцину, — говорися в пресс-релизе.

Читайте также:
карантин, коронавірусCovid-19 на Львовщине: за минувшую неделю умерли десять человек

Сейчас смотрят

Отмечается, что расширение доступа к вакцинам во всем мире спасает жизни, снижает риск мутаций и необходимо для прекращения пандемии. Швеция является одной из стран мира, которая внесла наибольший вклад в глобальную доступность вакцин.

Сейчас только 36% населения Украины получили хотя бы одну прививку от Covid-19. Вакцина, которую в настоящее время предоставляет Швеция, предназначена в качестве бустерной дозы, в первую очередь, для уязвимых групп, получивших две дозы.

Даже после пожертвования обновленной вакцины достаточно, чтобы покрыть потребности всего взрослого населения Швеции.

Источник: МИД Швеции

Теги
Вакцина Pfizer и BioNTech от коронавируса Коронавирус Covid-19 Швеция
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь