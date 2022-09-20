Польша предоставит Украине миллион вакцин от коронавируса Covid-19 и 100 тыс. доз вакцины против кори, краснухи и эпидемического паротита, сообщила пресс-служба Минздрава Польши.

Помощь Киеву поступит благодаря переговорам министра здравоохранения Польши Адама Недзельского с послом Украины в республике Василием Зварычем.

По данным ведомства, собеседники также согласовали уход за больными из Украины, включая транспортировку раненых.

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Помощь также поступила от правительственного агентства стратегических резервов Польши, компаний Bayer и Merck, а также Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). В частности, Украина получила 600 тыс. доз вакцины против полиомиелита и 70 тыс. доз вакцины против столбняка и дифтерии.

Источник: Myc.news