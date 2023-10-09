На війні, де кожна секунда може вирішити долю військового, наявність правильно скомплектованої аптечки є життєво важливою.

Аптечка – це перше джерело медичної допомоги для воїна на полі бою, вона має бути готовою в будь-який момент.

Старший інструктор PULSE Артем Прокопьєв розповів Фактам ICTV, як правильно укомплектувати аптечку.

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Що має обов’язково бути в аптечці військовослужбовця

1. Турнікети для зупинки масивної кровотечі з кінцівок.

Американський комітет ТССС рекомендує вороткові турнікети САТ (6 або 7 покоління), SOFT, TMT та SAM.

– Але будьте обережні: на турнікети САТ велика кількість китайських підробок, – застерігає інструктор.

Також рекомендованими ТССС є турнікети ретчет-типу RMT, TX2 та TX3, якими потрібно окремо вчитися користуватися.

– Наша організація PULSE впевнена у якості українського турнікета SICH. До інших турнікетів українського виробництва ми ставимося обережно, не використовуємо їх на навчанні та не радимо купувати, – розповідає Артем.

2. Гемостатик для тампонування поранень.

Це бинт, до складу якого додається речовина, що пришвидшує згортання крові та/або допомагає сформувати тромб. ТССС рекомендує гемостатик трьох виробників: Combat Gauze від QuikClot, Celox, ChitoGauze.

В Україні виробляється також Гемостатик© (раніше називався Кровоспас). Результати лабораторних досліджень визначають його співставним за ефективністю, але він не досліджувався комітетом.

– Звертайте увагу на герметичність паковання гемостатика та його строк придатності, – підкреслює Артем Прокопьєв.

3. Бандаж із компресійним елементом для зупинки немасивних кровотеч розміром у 6 дюймів.

Зазвичай в Україні використовуються ізраїльські бандажі (створені колись компанією Persys Medical).

– На них є велика кількість підробок, використання яких складніше, а ефективність менша, – застерігає експерт.

Більшість військовослужбовців вчяться користуватися саме ізраїльським типом бандажів, але існують інші:

бандажі без аплікаторів тиску;

з невеликим тиснучим елементом у вигляді напівсфери;

з тиснучим елементом у вигляді літери Н.

– Принципової різниці меж ними немає. Використовуйте ті, які вам зручніші, – каже Артем.

4. Бинт марлевий стерильний.

Перев’язувального матеріалу багато не буває.

– Зазначу, що набагато зручніше використовувати компресійний бинт замість звичайного аптечного бинта, – додає інструктор.

Він поставляється у вакуумованому пакованні, складений “гармошкою”.

5. Оклюзійні наліпки для допомоги при проникаючих пораненнях у грудну клітку.

Комітет ТССС рекомендує використовувати лише вентильовані оклюзійні наліпки. Ось виробники, які виконують всі вимоги до виробництва оклюзійних наліпок від комітету ТССС:

HALO

SAM

Beacon

– Не купуйте оклюзійні наліпки китайського виробництва. Вони не можуть бути ефективно використані при низьких або високих температурах, крім цього, вони дуже погано липнуть до волосся на грудній клітці, – зазначає Артем.

6. Назофарингеальна трубка для забезпечення прохідності дихальних шляхів у непритомних поранених.

Трубка в аптечці має бути розміру її власника.

Більшість іноземних виробників трубок зазначають на пакованні розмір лише у Fr (Шар’єр) – мірі діаметру.

– В тактичній медицині нас бентежить довжина трубки, а не її діаметр. Тому купуючи трубку, впевніться, що за довжиною вона підходить власнику аптечки, – підкреслює інструктор.

Сталого взаємозв’язку між діаметром та довжиною трубки може не бути. Наприклад, виробник може продавати трубки 28 Fr як 15 см у довжину, так і 17 см у довжину.

Разом із трубкою має поставлятися стік із лубрикантом.

Перевірте комплект на герметичність та строк придатності.

– Якщо ви купуєте лубрикант самостійно, обирайте на водній основі. Олія або умовний вазелін стають вогненебезпечними, коли пораненого під’єднають до кисневої вентиляції, – каже Артем Прокопьєв.

Також експерт додав, що виробник трубки не має великого значення.

7. Термоковдра для запобігання гіпотермії. Це дешевий та компактний засіб, яким огортають пораненого.

Стандартного розміру (160х210) не вистачає на більшість поранених, тому інколи в аптечки кладуть дві такі ковдри або залишають ноги незагорнутими.

8. Лейкопластир у рулоні.

Це може звучати дивно, але пластир, армований скотч або інший клейкий матеріал дуже затребувані у тактичній медицині.

Вони дають можливість фіксовувати оклюзійки, термоковдри, назофарингеальні трубки та інші засоби до тіла людини, і їх ніколи не буває забагато.

– Подивіться, щоб такий пластир (або інколи армований скотч) були гарної якості, – підкреслює інструктор.

9. Пара рукавичок для захисту рятівника від рідин тіла пораненого.

Сучасна невідкладна медицина використовує нітрил високої щільності, у якого набагато менше шансів порватися, ніж у дешевих оглядових рукавичок.

– Не обирайте латекс або вініл, які здебільшого виробляються низької щільності та дуже бояться зовнішніх подразників, наприклад збройового мастила, – додає Артем.

Розмір таких рукавичок підбирається під розмір власника аптечки.

10. Маркер для запису інформації у картці пораненого, фіксації часу накладання турнікетів на тілі та інформації щодо інших втручань.

Такі маркери бажано перевіряти, аби вони не стиралися з тіла та якісно писали за різних температур.

11. Одна картка пораненого для запису всієї інформації щодо механізму травми, локації, симптомів та наданої терапії.

– Такі картки ми, наприклад, друкували у звичайній поліграфії, покриваючи лаком та додаючи гумку для їх зручної фіксації. Лак зменшував шкоду картці від вологи (кров, піт, інше), а гумка зменшувала можливість її загубити, – розповідає експерт.

В інтернеті є велика кількість перекладів українською мовою американської картки стандарту DD1380, яка здебільшого використовується для первинного запису інформації.

12. Одні безпечні ножиці рятувальника для зрізання одягу та взуття із пораненого.

Більшість таких ножиць виробляється Китаєм або Пакистаном, вони дешеві та є розхідним матеріалом.

Зручними будуть ножиці від 18 см в довжину.

13. Сам футляр (підсумок) для аптечки.

Він має легко від’єднуватися за потреби, наприклад завдяки платформі Velcro, мати належну якість та колір відповідно до потреб військовослужбовця.

Розміщення елементів в аптечці має відповідати правилу: найважливіше в найлегшому доступі.

14. Один пілпак (військовий набір пігулок).

Піл-пак складається із трьох діючих речовин. Вони мають жарознижувальну, протизапальну, знеболювальну дію, а також дають можливість ранньої антибіотикотерапії.

Віднедавна змінився рекомендований антибіотик: замість ципрофлоксацину використовуватимуть моксифлоксацин.

Перелік ліків для пілпаку:

1 000 мг парацетамол;

15 мг мелоксикам;

400 мг моксифлоксацин (антибіотик).

Дуже важливо пам’ятати, що, пакуючи пілпак, ми маємо залишити пігулки у блістері (пакованні від виробника), оберігаючи їх від контакту із повітрям чи вологою, від порушення оболонки.

Також пакування пілпаку має містити назви діючих речовин, їх кількість та строк придатності.

Що варто додатково покласти в аптечку

– Західні армії та українські військові до попереднього списку додають ще три позиції залежно від навченості в/с, його ризиків і т. д, – каже інструктор.

Одну декомпресійну голку для декомпресії тиску при напруженому пневмотораксі.

Важливо, щоб її діаметр був 14G або більше – 10G. А довжина катетеру від 8,25 см до 9,5 см.

Більші голки ефективніші в умовах тактичної медицини. Вони мають постачатися та зберігатися у захисному кейсі.

Одну гідрогелеву пов’язку.

Комітет ТССС не коментує гідрогелеві пов’язки і тактико-медична література останнім часом просить провайдерів не переоцінювати ефективність їх використання на опіки.

Але ефективність існує, такими пов’язками забезпечені військовослужбовці армій – країн НАТО.

Найпопулярнішими виробниками є Kikgel та BurnShield, вони виробляють пов’язки розмірами ~10 х 10 см, які вмістяться в індивідуальну аптечку.

Один щиток для ока (EyeShield) для фіксації травм очей.

Щитки роблять із металу або пластику, вони незамінні при травмі ока.

В Україні декілька волонтерів, які виробляють їх із переробленого пластику. Найбільшим виробником у США є NAR.

Що НЕ рекомендується класти у військову аптечку

Деяких предметів краще уникати у військовій аптечці, оскільки вони можуть бути неефективними або навіть шкідливими.

1. Сильні анальгетики, опіати.

Сучасні стандарти в країнах НАТО та в Україні відійшли від додавання важких знеболювальних в аптечки військовослужбовців.

Їх використовують тільки медики, розраховуючи дозування. Це дозволяє уникати передозувань.

2. Гемостатики у порошковій формі.

Порошкові гемостатики не придатні для позагоспітального використання. Вони можуть бути небезпечними або неефективними.

3. Особисті ліки від хронічних хвороб

Не кладіть їх в індивідуальну аптечку, яка використовується для допомоги при бойовій травмі. Для особистих ліків у вас має бути окрема кишеня.

Що робити, якщо аптечка недостатньо укомплектована

– Порада, на жаль, одна – докуповувати необхідне самостійно, – каже експерт.

Якщо у вас немає можливості купити необхідні компоненти аптечки, зверніться до волонтерських фондів.