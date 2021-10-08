Ситуація зі зростанням нових підтверджених випадків захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні сьогодні настільки гостра і тривожна, що не виключено, що найближчим часом низка областей отримає статус червоної зони. Факти ICTV розібралися, за яких конкретних умов це відбувається.

Зонування регіонів за ступенем епідемічної напруженості регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Згідно з цим документом, червоний рівень встановлюється на території регіону у разі наявності в ньому протягом трьох днів поспіль двох і більше таких ознак:

завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню в закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком Covid-19, – понад 65%;

кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення – менше за 300;

кількість госпіталізованих пацієнтів із підтвердженими та підозрілими випадками Covid-19 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення – понад 60;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2) – понад 20%;

рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком Covid – 19 протягом останніх семи днів, порівняно з попереднім аналогічним періодом – понад 50%.

Працювати і вчитися можна, але…

Зазначимо, що ця постанова Кабміну формулювалася ще в грудні 2020 року, коли вакцинування проти Covid-19 було неможливе через відсутність самих вакцин. Тому, на той час, у разі входження регіону в червону зону епідемічної небезпеки, в ньому припинялася робота практично всіх установ і організацій, зокрема шкіл, вишів, ресторанів, кінотеатрів і торгово-розважальних центрів. Ми всі пам’ятаємо, як це було.

Однак поява вакцин проти Covid-19 якісно змінила обмежувальні і заборонні підходи. Це відобразилося в тому, що у вересні 2021 року уряд вніс зміни в базову версію карантинної постанови. Суть цих змін зводиться до кількісного показника вакцинації.

Це означає, що кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця зможуть працювати і в червоній зоні карантину, але тільки за умови, якщо 100% працівників закладу і 100% відвідувачів повністю вакциновані.

Останню вимогу повинні перевіряти самі власники закладів. В іншому разі їм доведеться прикрити свій бізнес через невиконання і недотримання вимог червоної зони.

Тим паче, що у співробітників поліції та інших повноважних органів є відповідний програмний софт, завдяки якому вони зможуть перевірити у відвідувачів наявність Сovid-сертифікатів.

Щодо роботи навчальних закладів у червоній зоні, то, за словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, вони працюватимуть офлайн, тільки якщо 100% працівників пройшли повний курс вакцинації.

Як зазначив глава уряду на своєму телеграм-каналі, до початку цього тижня майже 81% працівників шкіл щепилися принаймні однією дозою. Це дає змогу більшості таких навчальних закладів працювати у звичайному режимі в жовтій зоні, яка наразі встановлена на території всієї України. А ось чи дотягнуть вони до вимог червоної зони – поки що велике питання.

Зауважимо також, що рішення про перехід в ту чи іншу зону епідемічної небезпеки, зокрема і в червону, ухвалює уповноважений на це орган – Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Згідно з прогнозом Київської школи економіки, найближчим часом у червоній зоні можуть опинитися Харківська, Запорізька та Херсонська області.