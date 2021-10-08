Ситуация с ростом новых подтвержденных случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине сегодня настолько острая и тревожная, что не исключено, что в самое ближайшее время ряд областей получат статус красной зоны. Факты ICTV разобрались, при каких конкретных условиях это происходит.

Зонирование регионов по степени эпидемической напряженности регулируется постановлением Кабинета министров Украины от 9 декабря 2020 года Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Согласно этому документу, красный уровень устанавливается на территории региона в случае наличия в нем в течение трех дней подряд двух и более следующих признаков:

загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем Covid-19, — более 65%;

пациентов с подтвержденным случаем Covid-19, — более 65%; количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения — менее 300;

антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения — менее 300; количество госпитализированных пациентов с подтвержденными и подозрительными случаями Covid-19 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения — более 60;

и подозрительными случаями Covid-19 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения — более 60; коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) — более 20%;

случаев инфицирования Covid-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) — более 20%; уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденными и подозрительными случаями Covid-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом — более 50%.

Работать и учиться можно, но…

Отметим, что данное постановление Кабмина формулировалось еще в декабре 2020 года, когда вакцинирование против Covid-19 было невозможно по причине отсутствия самих вакцин. Поэтому на то время, в случае вхождения региона в красную зону эпидемической опасности, в нем приостанавливалась работа практически всех учреждений и организаций, включая школы, вузы, рестораны, кинотеатры и торгово-развлекательные центры. Мы все помним, как это было.

Однако появление вакцин против Covid-19 качественно изменило ограничительные и запретительные подходы. Это выразилось в том, что в сентябре 2021 года правительство внесло изменения в базовую версию карантинного постановления. Суть этих изменений сводится к количественному показателю вакцинации.

Это означает, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать и в красной зоне карантина, но только при условии, если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы.

Последнее требование должны проверять сами владельцы заведений. В противном случае им придется прикрыть свой бизнес по причине невыполнения и несоблюдения требований красной зоны.

Тем более, что у сотрудников полиции и других полномочных органов есть соответствующий программный софт, благодаря которому они смогут проверить у посетителей наличие Covid-сертификатов.

Что касается работы в красной зоне учебных заведений, то, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, они будут работать офлайн, только если 100% работников прошли полный курс вакцинации.

Как отметил глава правительства на своем Телеграмм-канале, к началу этой недели почти 81% работников школ были привиты по крайней мере одной дозой. Это позволяет большинству таких учебных заведений работать в обычном режиме в желтой зоне, которая в настоящее время установлена на территории всей Украины. А вот дотянут ли они до требований красной зоны – пока большой вопрос.

Отметим также, что решение о переходе в ту или иную зону эпидемической опасности, в том числе и в красную, принимает уполномоченный на это орган – Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Согласно прогнозу Киевской школы экономики, в ближайшее время в красной зоне могут оказаться Харьковская, Запорожская и Херсонская области.