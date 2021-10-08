В Украине продолжает увеличиваться количество больных коронавирусной инфекцией. Так, по состоянию на 8 октября 13 областей соответствуют показателям оранжевой зоны.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. В оранжевую зону вошли Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

Также в этих регионах превышен показатель уровня заболеваемости коронавирусом. Сложная ситуация в Луганской (742) и Черновицкой (738) областях. Норма — 75 на 100 тыс. населения.

Кроме того, в этих регионах, кроме Ровенской, Полтавской, Одесской и Тернопольской областей, превышен уровень госпитализаций с Covid-19. Наихудшие показатели в Харьковской (86,6) и Херсонской (78,6) областях.

В то же время в Одесской и Харьковской области высокий уровень загруженности Covid-коек кислородом. Этот показатель составляет 67,1% и 66,2% соответственно.

По состоянию на 8 октября в Украине зафиксировали 16 362 новых случая коронавируса. Выздороветь за сутки удалось 4 720 людям, а умер 241 пациент.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 418), Днепропетровской (1 345) и Львовской (1 237) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.